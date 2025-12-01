اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

رئيس الوزراء يرحب بإدانة بريطانيا لفظائع وإنتهاكات مليشيا الدعم السريع

رحب رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس بإدانة وزيرة الخارجية البريطانية للفظائع والإنتهاكات التي إرتكبتها مليشيا الدعم السريع المتمردة بالفاشر، مؤكداً عمق العلاقات السودانية البريطانية وحرص الحكومة على تعزيزها والدفع بها إلى آفاق أرحب.
جاء ذلك لدى لقائه اليوم بالسيد ريتشارد كرودو الممثل الخاص لبرطانيا لدى السودان، حيث تناول اللقاء العلاقات التاريخية بين بريطانيا والسودان الممتدة، وأكد الجانبان الحرص على تنميتها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وأكد الممثل الخاص لبريطانيا خلال اللقاء حرص بريطانيا على إيجاد حل عاجل للسلام في السودان، واستعداد الحكومة البريطانية للتعاون مع السودان في كافة المجالات.
