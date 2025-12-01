ضبط مستحضرات تجميل محظورة “لتضييق الأجزاء التناسلية للفتيات”

في كشف مُروِّع يمسُّ سلامة جسد الفتيات وصحتهن، فجَّرت حملة تفتيشية مُباغتة لمباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك بكرري فضيحة من العيار الثقيل: ضبط مستحضرات تجميل محظورة وخطيرة، بينها مواد مخصصة “لتضييق الأجزاء التناسلية للفتيات” ومواد لتكبير الثدي والأرداف (دقو ورا)، مُخبأةٌ بتعمّد داخل سماعات رأس عادية (إستريو) في أحد المحلات، في محاولة يائسة لإخفاء السُّمِّ عن أعين الرقابة.

لم يكن الكشف مقصوراً على تلك المواد الصادمة، بل امتد ليشمل ضبط كميات كبيرة من حبوب منشطات جنسية ومواد أخرى مُغْريةٍ وخطيرة مُعدَّة “للتسمين” و”تكبير الأرداف والثدي”، كلها غير مسجَّلة أو مُرَخَّصة، وتُباع في السوق السوداء مستهدفةً أجسادَ وحياةَ المواطنين، في سعي سقيم للربح على حساب الصحة العامة والأخلاق.

كشفت التحريات الأولية أن المتورطين كانوا يخفون هذه المنتجات المحظورة في أماكن لا تخطر على بال، مثل سماعات الرأس المضبوطة، في عمليةٍ مُمنهجة لتهريب وترويج السموم. وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر ضبط (تحت أرقام 1154، 1155، 1156) ضد أصحاب المحلات، وذلك استناداً إلى المواد 15 و16 من قانون الصيدلة والسموم، تمهيداً لعرضهم على النيابة المختصة للمحاكمة العاجلة.

في تصريح ، أكَّد مصدر مسؤول رفيع في مباحث حماية المستهلك لـ”التيار” أن “هذه الشبكة تمثل جريمة مزدوجة: استغلالٌ جشعٌ للفتيات والنساء، وتلاعبٌ صارخٌ بصحة المواطن”. وأضاف المصدر، بلهجة حازمة: “الحملات ستتواصل بلا هوادة لاجتثاث كل من يُجَرِّبُ مع أمننا الصحي والدوائي. سلامتكم ليست سلعة، ولن نتردد في ملاحقة كلِّ من يتاجر بالأجساد والأرواح”.

يأتي هذا الضبط الاستثنائي في إطار حملة أوسع لمكافحة الممارسات الضارة التي تستغل ثغرات السوق لترويج منتجات مجهولة المصدر وذات آثار صحية كارثية، خاصة تلك التي تستهدف الفتيات وتُسوَّق لهنَّ تحت مسميات “التجميل” و”التحسين”، بينما تُخفي في طياتها مخاطر قد تصل إلى العقم أو التشوهات الدائمة.

الخبر يحمل تحذيراً عاجلاً للأسر:

بينما تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة المتورطين، يختم المصدر المسؤول نداءه للأهالي: “انتبهوا لما تشترونه وتبحثون عنه في السوق. ليست كل المنتجات بريئة. بعضها سُمٌّ يُباع في عبوات ملوَّنة”.

التيار