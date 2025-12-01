عمومية إعمار السعودية تناقش زيادة رأس المال 68.74% بتحويل ديون لأسهم في 22 ديسمبر الجاري

أعلنت المجموعة المالية هيرميس السعودية، بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لشركة إي اف أس آي أم لإدارة المرافق، عن تحديد النطاق السعري لطرح أسهم الشركة في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية وبدء فترة بناء سجل الأوامر.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تم تحديد النطاق السعري بين 19 و20 ريالا للسهم، وسوف يتم تحديد السعر النهائي بعد انتهاء بناء سجل الأوامر.

ونوهت الشركة إلى أنه تم بدء فترة بناء سجل الأوامر اليوم الاثنين الأول من ديسمبر 2025، وسوف تستمر لمدة 7 أيام حتى يوم الأحد 7 ديسمبر 2025.

وتتمثل عملية الطرح العام في طرح 16.8 مليون سهم عادي تمثل 30% من إجمالي رأسمال الشركة بعد إتمام عملية الطرح وزيادة رأس المال.

وتقتصر المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر على الفئات المشاركة التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل كل فئة مشاركة 50 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى (2,799,999) سهم.

وتتضمن عملية الطرح العام الأولي بيع 5.8 مليون سهم من قبل المساهمين الحاليين، إلى جانب إصدار 11 مليون سهم جديد لطرحها للاكتتاب العام.

وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكافة الأسهم المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة لشريحة الفئات المشاركة إلى 11.76 مليون سهم كحد أدنى تمثل 70% من إجمالي أسهم الطرح.

وبشكل مبدئي، سيُخصص 5.04 مليون سهم عادي لفئة الصناديق العامة تمثل ما نسبته 30% من إجمالي عدد أسهم الطرح.

وفي حال وجود طلب كافٍ من قِبل المكتتبين الأفراد في أسهم الطرح، يحق للمستشار المالي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للصناديق العامة إلى 3.53 مليون سهم كحد أدنى تمثل 21% من إجمالي عدد أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد.