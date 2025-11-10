سعر سهم إس إم سي للرعاية الصحية (4019) يعزز من مكاسبه – توقعات اليوم – 10-11-2025

شهد سعر سهم بي إس إف (1050) مكاسب حادة في آخر جلساته، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بالإضافة إلى ما سبق فالاتجاه الرئيسي المسيطر وهو الاتجاه الصاعد، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير داعم لهذا المسار.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 17.23 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 18.19 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد