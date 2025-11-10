سعر اليورو مقابل الدولار يشهد جني أرباح مستحق – توقعات اليوم – 10-11-2025

قفز سعر سهم الشركة السعودية للتنمية الصناعية (2130) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليتصدر بهذا الصعود قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية، ليستعيد السهم تعافيه ويستقر بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ولينجح في ذلك بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول، ما يشير إلى صحة هذا الصعود من الناحية الفنية، خاصة ويأتي هذا مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 8.15 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 22.40 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد