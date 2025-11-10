سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 10-11-2025

قفز سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر استناده لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ما أكسبه زخماً إيجابياً مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، لينجح الزوج بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، وليستعد بدوره بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 154.30، ما يعزز من فرص استهداف مقاومات جديدة على المدى القريب.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للفترة 20-31 أكتوبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة للفترة (20-31 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل