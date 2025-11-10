شكرا لقرائتكم خبر المكان والذاكرة في السينما محور نقاش اليوم الثاني لمؤتمر النقد السينمائي الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل مؤتمر النقد السينمائي الدولي، الذي تنظمه هيئة الأفلام في قصر الثقافة بالرياض أعماله لليوم الثاني، بعدد من الجلسات الحوارية، وورش العمل، والعروض التقديمية التي ركزت على دور المكان والذاكرة في تشكيل المعنى السينمائي، وأساليب النقد الحديثة.

افتتحت فعاليات يوم السبت، بجلسة نقاشية بعنوان «السينما خارج الحدود»، تناولت أثر مغادرة الفنان لموطنه، وانعكاسات ذلك على الأسلوب السردي والبصري، ودور الانتقال في تشكيل الإبداع الفني.

وفي مسرح ورش العمل، أقيمت ورشة بعنوان «سرد المكان واستحضار الذاكرة: الفضاء السينمائي في السينما الإيطالية»، استعرضت تجارب ثقافية مختلفة حول دور المكان في تشكيل التجربة السينمائية، والذاكرة الثقافية.

وشهد المسرح الرئيس جلسة حوارية بعنوان «تقاطعات نقدية مع مارك بيرانسون»، للناقد بيرانسون؛ لتعريف المشاركين بأساليب تحليل الفيلم، وفهم رسائله الجمالية والسردية.

وفي جلسة بعنوان «المكان والثقافة والهوية السينمائية في السينما الكازاخية المعاصرة»، عن توظيف سينما الرعب في أمريكا اللاتينية، مقدما أمثلة عن أفلام كشفت عن الظلم والاستبداد والتهميش، لتعيد صياغة العلاقة بين المكان والذاكرة.

وتضمن البرنامج عرضا تقديميا بعنوان «فن المكان في السينما.. المهرجانات والذاكرة وإعادة التشكيل في العصر الرقمي»، لمناقشة دور المتغير للمهرجانات السينمائية في ظل توسع فضاءات العرض الرقمية، ودورها في حفظ الذاكرة الثقافية، وصياغة مستقبل السينما.

كما استضافت الجلسة الرئيسة حوار الضيف الناقد الإيطالي ومدير المتحف الدولي للسينما كارلو شاتريان، بعنوان «تأملات في السينما المعاصرة»، وأدارها المدير العام لتطوير القطاع وجذب الاستثمارات في هيئة الأفلام عبدالجليل الناصر، حيث تناولت تحولات السينما، وعلاقة المخرجين بجمهورهم، ودور النقد في إعادة تعريف موقع السينما اليوم.

وفي مسرح ورش العمل، قدمت محاضرة بعنوان «إعادة تصور مدينة مكسيكو سيتي: التحولات الحضرية على الشاشة من العصر الذهبي إلى السينما العالمية»، عن تطور تصوير المدينة في السينما المكسيكية وتحولها إلى شخصية سردية تعكس التفاوت الاجتماعي والثقافي، وتعيد تشكيل نفسها عبر السينما، وورشة عمل بعنوان «مبادئ النقد السينمائي» ، للتعريف بأسس تحليل الفيلم السينمائي من عناصر الصورة، والصوت، والبنية السردية، ودلالات الإخراج، مع تطبيقات عملية لصقل مهارات القراءة النقدية.

واختتمت فعاليات اليوم الثاني، بعرض فيلم «أخبار من الوطن» (News from Home) الذي استعرض رسائل من بروكسل، ولقطات طويلة لمدينة نيويورك، يحكي التباين بين الغربة والحنين، والروابط العائلية المعقدة.