قد تشهد سوق العملات المشفرة انتعاشًا بعد اتفاق مجلس الشيوخ الأمريكي لإنهاء الإغلاق الحكومي

تام شمس - الاثنين 10 نوفمبر 2025 08:58 صباحاً - قد تحصل سوق العملات المشفرة على بعض الارتياح الذي طال انتظاره بعد أن توصل مجلس الشيوخ الأمريكي إلى اتفاق بشأن صفقة موازنة ثلاثية الأجزاء لإنهاء الإغلاق الحكومي، وفقًا لما نقلته Politico.

وذكرت الصحيفة يوم الأحد، نقلًا عن مصدرين مطلعين، أن التشريع المقترح لتمويل الحكومة الأمريكية يحظى بدعم كافٍ لتجاوز عتبة الستين صوتًا المطلوبة في مجلس الشيوخ.

يُعد هذا الاتفاق المحاولة الخامسة عشرة لزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثيون للحصول على دعم الديمقراطيين لمشروع القانون الذي أقرّه مجلس النواب، ما يجعل إنهاء الإغلاق الحكومي، الذي دخل يومه الأربعين، في متناول اليد.

ولا يزال التصويت الرسمي ضروريًا لتأكيد الاتفاق بشكل نهائي.

كان الغموض المستمر بشأن موعد إعادة فتح الحكومة الأمريكية أحد العوامل الأساسية التي أعاقت انتعاش سوق البيتكوين والعملات المشفرة خلال الأسابيع الماضية.

فقد ارتفع سعر البيتكوين (BTC) إلى مستوى قياسي جديد بلغ 126,080 دولارًا بعد ستة أيام من بدء الإغلاق في 6 أكتوبر، لكنه تراجع منذ ذلك الحين بنسبة تزيد عن 17% ليصل إلى 104,370 دولارًا، وفق بيانات CoinGecko.

وشهدت العملة انخفاضًا حادًا في 10 أكتوبر، حيث تراجعت بنسب مزدوجة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على الصين، ما أدى إلى صدمة في الأسواق العالمية.

تغير سعر البيتكوين منذ 1 أكتوبر. المصدر: CoinGecko

البيتكوين ارتفع 266% بعد آخر إغلاق حكومي

كان آخر إغلاق حكومي في الولايات المتحدة قد حدث بين أواخر ديسمبر 2018 وأواخر يناير 2019 خلال الولاية الأولى لترامب.

وبعد انتهاء الإغلاق في 25 يناير 2019، ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 265%، من 3,550 دولارًا إلى 13,000 دولار خلال الأشهر الخمسة التالية.

يراهن المتداولون في منصة التوقعات Polymarket على أن الإغلاق الحكومي سينتهي يوم الخميس، إذ تُظهر بيانات المنصة احتمالًا بنسبة 54% لانتهاء الإغلاق بين الثلاثاء والجمعة — ارتفاعًا من 27% فقط قبل يوم واحد.

احتمالات Polymarket حول موعد انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي. المصدر: Polymarket

وفي منصة Kalshi المنافسة، تشير التقديرات إلى أن الإغلاق الحكومي سينتهي يوم الجمعة، بعد 44 يومًا من بدايته.

يأتي هذا التطور بالتزامن مع إعلان ترامب يوم الأحد أن معظم الأمريكيين سيحصلون على “توزيعات” بقيمة 2,000 دولار من عائدات الرسوم الجمركية، موضحًا أن نحو 85% من البالغين سيكونون مؤهلين للحصول عليها، باستثناء أصحاب الدخل المرتفع.