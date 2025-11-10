ترامب يعلن عن "عائد جمركي" بقيمة 2000 دولار لكل شخص.. إليك كيف سيؤثر ذلك على سوق العملات المشفرة

- 1/2
تام شمس - الاثنين 10 نوفمبر 2025 08:58 صباحاً - أعلن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، يوم الأحد، أن معظم الأمريكيين سيحصلون على "عائد" بقيمة 2000 دولار من إيرادات الرسوم الجمركية، منتقدًا في الوقت ذاته المعارضة الواسعة لسياساته الجمركية الشاملة.
وقال ترامب عبر منصته “تروث سوشيال”:
"سيُدفع عائد لا يقل عن 2000 دولار لكل شخص، باستثناء ذوي الدخل المرتفع".
في الوقت نفسه، تنظر المحكمة العليا الأمريكية في قانونية هذه الرسوم، فيما تشير أسواق التنبؤ إلى أن معظم المتداولين يراهنون ضد إقرار المحكمة لهذه السياسة.
وفقًا لبيانات منصة Kalshi، يقدّر المتداولون احتمالية موافقة المحكمة العليا على السياسة بنسبة لا تتجاوز 23%، بينما تضع منصة Polymarket الاحتمال عند 21%.
وتساءل ترامب:
"يُسمح لرئيس الولايات المتحدة، وبموافقة كاملة من الكونغرس، بوقف جميع التجارة مع دولة أجنبية وهو إجراء أشد قسوة من فرض الرسوم كما يمكنه ترخيص التجارة مع دولة أجنبية، ولكن لا يُسمح له بفرض رسوم بسيطة على تلك الدولة حتى لأسباب تتعلق بالأمن القومي؟"
رحب المستثمرون والمحللون الماليون بالإعلان بوصفه حافزًا اقتصاديًا من شأنه دعم أسعار الأصول، بما في ذلك العملات المشفرة، مع توقع تدفق جزء من هذه الأموال إلى الأسواق. إلا أنهم في الوقت ذاته حذروا من التأثيرات السلبية طويلة الأمد للعائد المقترح.
التحفيز الاقتصادي سيُنعش الأسواق… لكن بثمن باهظ
تقدّر مؤسسة The Kobeissi Letter أن نحو 85% من البالغين في الولايات المتحدة سيحصلون على دفعات التحفيز بقيمة 2000 دولار، استنادًا إلى بيانات توزيع الشيكات التحفيزية خلال جائحة "كوفيد-19".
وأوضحت المؤسسة أن جزءًا من هذه الأموال سيتجه إلى الأسواق ويرفع أسعار الأصول، لكنها حذّرت من أن الأثر النهائي لأي تحفيز اقتصادي سيكون ارتفاع التضخم النقدي وفقدان القوة الشرائية للدولار.
كما أشار تقرير المؤسسة إلى أن "شيكات التحفيز الاقتصادي المقترحة ستزيد من حجم الدين العام، وستؤدي بمرور الوقت إلى معدلات تضخم أعلى".
من جانبه، قال محلل البيتكوين والكاتب والمدافع عن العملات المشفرة، سايمون ديكسون:
"إذا لم تستثمر مبلغ الـ2000 دولار في الأصول، فسيذوب مع التضخم أو يُستخدم في سداد فوائد الديون ويذهب إلى البنوك".
أما المستثمر والمحلل أنتوني بومبلانو، فقال تعليقًا على إعلان ترامب:
"الأسهم والبيتكوين لا تعرفان سوى الصعود عندما يُضخ التحفيز في الأسواق".
