جماعة الضغط تنتقد مقالاً "مُبالغاً" عن البيتكوين من هيئة الإذاعة الأسترالية

تام شمس - الأربعاء 3 ديسمبر 2025 09:39 مساءً - قدّم تكتل صناعي مختص بالكريبتو شكوى رسمية ضد هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC)، مطالباً بتصحيح مقال حديث تضمّن "سوء تمثيل" وأخطاءً جوهرية بشأن البيتكوين.

وفي الشكوى، قال الهيئة الأسترالية لصناعة البيتكوين (ABIB) إن المقال صوّر البيتكوين (BTC) كأداة متقلّبة تُستخدم في الجريمة، متجاهلاً فوائده في دعم شبكات الطاقة والاستخدامات الإنسانية.

وأضافت الهيئة: "المقال شوّه الغرض من البيتكوين، وخلط بينه وبين النشاط الإجرامي، وتجاهل معلومات متاحة للعامة منذ سنوات، واعتمد لغةً مثيرة عوضاً عن الأدلة".

وتابعت: "لقد تجاهل حالات استخدام عالمية ومحلية موثّقة جيداً… واكتفى بسرد صور نمطية مضلّلة حول تقلب الأسعار والسياسة الأميركية".

وترى الهيئة أن "الطرح أحادي الجانب" خالف سياسات التحرير ومدوّنة السلوك الخاصة بالمؤسسة الإعلامية، وقد حدّدت في الشكوى الأقسام المطلوب تصحيحها. وبموجب مدوّنة الممارسة في ABC، لدى المؤسسة 60 يوماً للرد.

ABC وهي هيئة البثّ الوطنية المموّلة من الحكومة قالت لـCointelegraph إنها لم تتلقَّ إخطاراً بالشكوى حتى الآن.

في حال عدم ردّ المؤسّسة أو عدم رضا الهيئة عن النتيجة، يمكن تصعيد الملفّ إلى هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية (ACMA)، التي يجوز لها فتح تحقيق وفرض إجراءات قد تشمل التحذير أو الإخطار بالمخالفة أو اتخاذ قرار بشأن الترخيص.

0.14% فقط من المعاملات على السلسلة مرتبطة بنشاط إجرامي

أشار مقال ABC إلى أن البيتكوين يُستخدم على نطاق واسع من قبل العصابات والحكومات "المشبوهة"، لكنه تجاهل أن العملات الورقية تُستخدم بكثرة أكبر بكثير في الجرائم.

وذكر المقال أن العملات المستقرة خصوصاً "تيثر" أصبحت أكثر جاذبية للمجرمين.

لكن تقريراً لشركة Chainalysis في يناير ناقض ذلك، إذ وجد أن 0.14% فقط من حجم المعاملات على السلسلة في 2024 كان مرتبطاً بنشاط محتمل إجرامي.

تؤكد الهيئة الأسترالية لصناعة البيتكوين أن عدداً من المزاعم الواردة في مقال ABC حول البيتكوين غير صحيحة أو جرى عرضها بطريقة مُضلّلة. المصدر: ABC

وبالمقارنة، تُقدّر الأمم المتحدة أن العائدات الجنائية تساوي في المتوسط 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي أي أعلى بعشرات المرات.

المقال يشكّك في جدوى البيتكوين… والصناعة تردّ

زعم المقال أيضاً أن البيتكوين "لم يحقق أيّاً من أهدافه"، وليس له فائدة عملية، ونادراً ما يُستخدم في معاملات شرعية، ولم يعد يُعتبر مخزناً للقيمة.

ذكرت المقالة التي نشرتها هيئة الإذاعة الأسترالية أيضاً أن البيتكوين لم يحقق أيًّا من أهدافه المعلنة، ولا يمتلك أي غرض عملي، ولم يعد يُعتبر مخزناً للثروة. المصدر: ABC

غير أن الواقع يخالف هذا الطرح؛ فقد تسارعت وتيرة التبنّي المؤسّسي للبيتكوين خلال العامين الماضيين عبر صناديق ETF وخزائن الأصول الرقمية.

وتُقدّر BitBo أن الشركات العامة والخاصة، وصناديق ETF، والدول تمتلك أكثر من 3.7 مليون بيتكوين بقيمة تتجاوز 341 مليار دولار.

كما أن المؤسسات المالية حتى المتشكّكة سابقاً بدأت تدخل المجال تدريجياً. ففي يوم الاثنين، أعلنت Vanguard (ثاني أكبر مدير أصول في العالم) أنها ستسمح لعملائها بتداول صناديق الكريبتو، بعد أن كانت ترفض ذلك سابقاً.

اللوبي: المعلومات الخاطئة عن الكريبتو مشكلة في الإعلام التقليدي

كشف تقرير لشركة Perception في يوليو أن تغطية الإعلام التقليدي للكريبتو في الربع الثاني كانت: 31% إيجابية، 41% محايدة، و28% سلبية.

وقالت ABIB إن الجمهور يتواصل معها كثيراً بشأن "تضليل" البيتكوين في الإعلام الأسترالي، خصوصاً من المؤسسات المموّلة من الدولة.

وختمت الهيئة: "البيتكوين يستحق تغطية مسؤولة ومبنيّة على المعرفة، لا أحكاماً جاهزة مبنية على روايات قديمة".