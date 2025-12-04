اخبار العالم

تركيا: مهاجمة السفن في البحر الأسود "مخيفة للغاية"

ابوظبي - سيف اليزيد - قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، إن الهجمات التي تعرضت لها ناقلات نفط مرتبطة بروسيا في البحر الأسود كانت "مخيفة للغاية"، مؤكداً أنها أثرت في سلامة الملاحة والتجارة في المنطقة.
وأضاف فيدان، لوسائل الإعلام بعد اجتماع لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن الدول الواقعة على البحر الأسود مثل تركيا ورومانيا وبلغاريا تدرس اتخاذ تدابير لتجنب وقوع حوادث مماثلة.
وكانت أنقرة قد أعلنت، أمس الثلاثاء، تعرض سفينة الشحن "مايلدفولغا 2"، التي ترفع علم روسيا، لهجوم على بعد 80 ميلاً بحرياً من السواحل التركية.
ويومي الجمعة والسبت الماضيين، تبنّت أوكرانيا هجومين استهدفا ناقلتي نفط روسيتين بطائرات مسيّرة في البحر الأسود.

