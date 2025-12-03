تداولات البيتكوين تصل إلى ذروة الخسائر غير المحققة مع بدء صناديق ETF في التعافي

تام شمس - الأربعاء 3 ديسمبر 2025 03:36 مساءً - قد يكون البيتكوين على وشك نقطة فاصلة، إذ يجلس المتداولون قصيرو الأجل على أكبر خسائر غير محققة في دورة السوق الحالية.

المتداولون الذين احتفظوا بالبيتكوين (BTC) لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر يتكبّدون خسائر تتراوح بين 20% و25% منذ أكثر من أسبوعين، في أعلى مستويات الألم خلال الدورة الحالية، وفقًا لمحلل CryptoQuant داركفوست.

وكتب في مذكرة يوم الاثنين: “عندما يستسلم جزء كبير منهم كما رأينا في الأسابيع الأخيرة عادة ما تُصبح فرصة التراكم أكثر إثارة للاهتمام.”

وأضاف أن هذه الفئة ستظل تحت الماء حتى يعود سعر البيتكوين للتداول فوق سعره المُحقق البالغ نحو 113,692 دولارًا.

سعر البيتكوين المُحقق للمتداولين على السلسلة وهامش الربح/الخسارة. المصدر: CryptoQuant

رغم التصحيح الحالي، ما تزال المؤسسات المالية الكبرى متفائلة بمسار البيتكوين في عام 2026.

يوم الاثنين، قالت شركة إدارة الأصول Grayscale إن هبوط البيتكوين الحالي يشير إلى قاع محلي قبل تعافٍ متوقع في 2026 وهو تطور من المرجّح أن يُسقط نظرية الدورة الرباعية، بحسب الشركة.

محلل صناديق ETF: صناديق البيتكوين كانت مسؤولة عن 3% فقط من ضغط البيع

على الرغم من مخاوف سابقة من أن عمليات البيع من صناديق ETF الفورية كانت وراء الانخفاض، فقد كانت هذه الصناديق جزءًا صغيرًا فقط من ضغط البيع.

وكتب محلل ETF في بلومبيرغ إريك بالتشوناس في منشور على X يوم الاثنين:

“قرأت للتو أن محللي Citi يقولون إن كل سحب بقيمة مليار دولار من صناديق ETF للبيتكوين يوازي انخفاضًا بنسبة 3.4% في سعر البيتكوين. حسنًا، إذا طبقنا هذا المنطق، فبما أن صناديق ETF استقبلت +22.5 مليار دولار صافي تدفقات منذ بداية العام، يجب أن يكون البيتكوين مرتفعًا 77% هذا العام.”

وأضاف: “صناديق ETF كانت مسؤولة عن نحو 3% فقط من موجات البيع.”

في الوقت نفسه، بدأت صناديق البيتكوين ETF في التعافي من صافي التدفقات الخارجة البالغ 3.48 مليارات دولار خلال نوفمبر وهو ثاني أسوأ شهر لها على الإطلاق.

سجلت صناديق البيتكوين ETF تدفقات صافية إيجابية بقيمة 58 مليون دولار يوم الثلاثاء، لتسجّل اليوم الخامس على التوالي من التدفقات الإيجابية، وفقًا لبيانات Farside Investors.

تدفقات صناديق البيتكوين ETF بالدولار (مليون). المصدر: Farside Investors

قد تستمر هذه التدفقات الإيجابية، مع عودة البيتكوين للتداول فوق 89,600 دولار وهو متوسط التكلفة المرجّح للتدفقات لصناديق ETF ما يعني أن متوسط المستثمر لم يعد يجلس على خسائر ورقية.

أما بالنسبة للصناديق الأمريكية الأخرى، فقد شهدت صناديق الإيثريوم (ETH) الفورية تدفقات خارجة بقيمة 9.9 ملايين دولار يوم الثلاثاء، بينما سجلت صناديق سولانا (SOL) تدفقات خارجة صافية بقيمة 13.5 مليون دولار، وفقًا لـ Farside Investors.