مصر تنفي تقارير إسرائيلية عن التنسيق لفتح معبر رفح

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهر (وكالات)

نفت مصر، أمس، التنسيق مع الحكومة الإسرائيلية بشأن إعادة فتح معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة، للسماح بـ«خروج الفلسطينيين» من القطاع إلى مصر.

وشدد مصدر مصري مسؤول، حسبما نقلت الهيئة العامة للاستعلامات، التابعة للرئاسة المصرية، على أنه إذا تم التوافق على فتح المعبر، فسيكون العبور منه في الاتجاهين للدخول والخروج من القطاع، طبقاً لما ورد في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، أعلنت، في وقت سابق، أمس، أنها ستعيد فتح معبر رفح قريباً للسماح بخروج سكان قطاع غزة إلى مصر فقط، مشيرة إلى أن هذا الإجراء، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما نفت القاهرة وجود أي تنسيق أو تفاهم ينص على أن يكون التنقل عبر المعبر في اتجاه واحد فقط.

وأضافت الحكومة الإسرائيلية، أنه «سيتاح لسكان غزة المغادرة عبر معبر رفح بتنسيق مع مصر، وبعد مصادقة أمنية من قبل إسرائيل وبإشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، على غرار الآلية التي جرى تشغيلها في يناير 2025». ونفت القاهرة أي تنسيق بهذا الشأن، حسبما أشارت الهيئة العامة للاستعلامات، نقلاً عن مصدر مصري مسؤول.