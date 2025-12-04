بطولة إنكلترا: أرسنال يبتعد مجددا في الصدارة

الرياص - اسماء السيد - لندن : ابتعد أرسنال مجددا في صدارة الدوري الإنكليزي لكرة القدم بفوزه على ضيفه برنتفورد 2 0 الأربعاء في المرحلة الرابعة عشرة.

ودخل فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا اللقاء وهو على بعد نقطتين فقط من ملاحقه مانشستر سيتي بعد الفوز المثير الذي حققه الأخير على فولهام 5 4 الثلاثاء، لكنه نجح في توسيعه مجددا إلى خمس نقاط والعودة سريعا إلى سكة الانتصارات بعد تعادله في المرحلة الماضية على أرض جاره تشلسي 1 1 رغم التفوق العددي منذ الشوط الأول.

وحافظ أرسنال على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الثامنة عشرة تواليا في كافة المسابقات، على أمل المواصلة على هذا النحو من أجل تحقيق حلم الفوز بلقب الدوري الممتاز لأول مرة منذ 2004 وأيام المدرب الفرنسي أرسين فينغر.

وبجلوس لاعبين مؤثرين عدة على مقاعد البدلاء، بينهم بوكايو ساكا والسويدي فيكتور يوكيريس، حسم أرسنال اللقاء بهدف سجله منذ الدقيقة 11 الإسباني ميكل ميرينو برأسية بعد عرضية من بن وايت، في لقاء لم يكن فيه برنتفورد لقمة سائغة إذ كان ندا صعبا وكان قريبا حتى من التسجيل لكن الحارس الإسباني دافيد رايا ثم العارضة حرما كيفن شاده من الهدف في أبرز فرص الضيوف (21).

وفي النهاية وبعد هدف ثان سجله في الرمق الأخير البديل ساكا إثر هجمة مرتدة وتمريرة بينية من ميرينو وخطأ في صد الكرة من الحارس الإيرلندي كاومين كيليهر (1+90)، بقي برنتفورد من دون فوز في معقل أرسنال منذ نيسان/أبريل 1938 في دوري الدرجة الأولى سابقا (2 0)، فيما كان فوزه الأخير بالمجمل على "المدفعجية" في مباراته الأولى على الإطلاق بالدوري الممتاز في آب/أغسطس 2021 على ملعبه.

وحوّل أستون فيلا تخلفه أمام مضيفه برايتون بهدفين سجلهما الهولندي يان بول فان هيكي (9) والإسباني باو توريس (29 بالخطأ في مرمى فريقه) إلى فوز سادس تواليا محليا وقاريا بنتيجة 4 3، بفضل ثنائية لأولي واتكينز (37 و7+45) وهدفين من البلجيكي أمادو أونانا (60) والهولندي البديل دونيل مالين (78)، فيما كان الهدف الثالث لأصحاب الأرض من نصيب فان هيكي أيضا (83).

ورفع فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري الذي يستضيف أرسنال في المرحلة المقبلة، رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث موقتا أمام تشلسي الذي يلعب لاحقا في ضيافة ليدز يونايتد.

وعاد نوتنغهام فوريست من ملعب ولفرهامبتون الأخير بفوزه الخامس في تاسع مباراة له مع مدربه الجديد شون دايش في كافة المسابقة، وجاء بهدف سجله الألماني إيغور جيزوس (72).