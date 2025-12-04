بطولة إسبانيا: مبابي يقدّم "الأهم" ويقود ريال مدريد إلى الفوز

الرياص - اسماء السيد - بلباو (إسبانيا) : قدّم الفرنسي كيليان مبابي "الأهم" وقاد فريقه إلى الفوز على مضيفه أتلتيك بلباو 3 0 الأربعاء في مباراة مقدمة من المرحلة التاسعة عشرة، محافظا على فارق نقطة مع غريمه برشلونة المتصدر في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل مبابي هدفين (7 و59) وقدّم لمواطنه إدواردو كامافينغا تمريرة حاسمة (42)، مساهما في رفع فريق العاصمة، القادم من ثلاثة تعادلات تواليا، رصيده إلى 36 نقطة بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الفائز على أتلتيكو مدريد 3 1 الثلاثاء.

وتم تقديم هذه المواجهة من المرحلة التاسعة عشرة، على غرار مباراة الثلاثاء، بسبب ارتباط الفرق الأربعة بالكأس السوبر المقررة في السعودية بين 7 و11 كانون الثاني/يناير.

قبل المباراة، اعتبر المدرب شابي ألونسو أن أهمية مهاجم الفريق مبابي تتخطى دوره التهديفي، لكنه أشار إلى أن الأهداف هي "الأهم في النهاية".

وأضاف "لكنه يقوم بأشياء أخرى بالغة الأهمية مثل القيادة، التأثير، مساعدة زملائه، وهذا أمر مهم جدا في كل يوم".

وبعد المباراة قال ألونسو "أعتقد أن الفريق لعب مباراة متكاملة اليوم، مركزا طوال 90 دقيقة... ربما كانت أفضل مباراة لنا، في مكان صعب، وفي لحظة كبيرة، وقد تعاملنا معها بهدوء، والآن يجب أن نستمر".

وأضاف "كيليان في حالة رائعة. سجل هدفين رائعين اليوم وكانت تحركاته ممتازة كما كان الانسجام مع فيني (البرازيلي فينيسيوس جونيور) جيدا جدا. الفريق دخل المباراة من الدقيقة الأولى من أجل الفوز".

وأثبت قائد المنتخب الفرنسي أهميته بافتتاحه التسجيل بطريقة مذهلة، حين استلم كرة من الإنكليزي ترنت ألكسندر أرنولد وتلاعب بلاعبَين قبل أن يسدد من على خط منطقة الجزاء إلى يسار المرمى (7).

ولعب مبابي كرة برأسه نحو مواطنه كامافينغا الذي تابعها بالرأس أيضا في المرمى مضيفا الثاني (42)، وأوّل أهدافه منذ 30 أيلول/سبتمبر.

وخرج ألكسندر أرنولد من أرض الملعب بسبب إصابة (59) كما فعل كامافينغا أيضا (69).

وأنهى مبابي الأمور بالثالث بتصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء إلى يمين المرمى، رافعا رصيده إلى 16 هدفا في 14 مباراة في الدوري هذا الموسم.

كما وصلت مساهمات مبابي التهديفية في الدوري هذا الموسم إلى 20 (قدم 4 تمريرات حاسمة)، أكثر مما سجله 15 فريقا في الـ"لا ليغا".

وبقي ريال مدريد مسيطرا حتى نهاية المباراة التي جمّدت رصيد بلباو عند 20 نقطة في المركز الثامن بعد تلقيه خسارة سابعة.

في المقابل، حقق الـ"ميرينغي" فوزه الـ11 في الدوري، والثاني تواليا على بلباو.