سعر الذهب يخترق مستهدفنا السعري - توقعات اليوم – 24-12-2025

شهد سعر سهم اليمامة للحديد (1304) مكاسب قوية في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المحوري 31.00 ريال، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ولكن في المقابل من ذلك يظل السهم يعاني من الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يهدد من استمرارية محاولات السهم التعافي على المدى القريب.

لذلك فطيلة ثبات مستوى الدعم المذكور 31.00 ريال فإن توقعاتنا لسعر السهم تميل نحو الصعود على مستوياته اللحظية القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 35.20 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد