سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستسلم للضغط السلبي – توقعات اليوم – 24-12-2025

عمق سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) من خسائره خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر الزوج مستوى الدعم المحوري 0.7880، هذا الدعم الذي مثل هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه البيعي بها، ما أفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار.