انت الان تتابع خبر القضاء بشأن مشاركة عراقيين بحرب أوكرانيا: جريمة عقوبتها السجن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مجلس القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "القاضي فائق زيدان، استقبل اليوم، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، رفقة لجنة الامر الديواني المعنية بمكافحة تجنيد العراقيين للقتال في روسيا".وأضاف المجلس، أن "اللقاء شهد بحث معالجة أوضاع العراقيين المتورطين في المعارك الجارية في أوكرانيا، حيث أوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى أن (قانون العقوبات العراقي يعاقب بالسجن كل من يلتحق بأي شكل من الاشكال بالقوات المسلحة لدولة أخرى بدون موافقة الحكومة العراقية)".