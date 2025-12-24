الاقتصاد

سعر البلاتين يستمر بتسجيل مكاسب تاريخية– توقعات اليوم 24-12-2025

2025-12-24 07:45AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تفاعل سعر النحاس مجددا مع إيجابية المؤشرات الرئيسية متجاوزا بذلك الحاجز المستقر عند 5.5000$ ليعلن استعداده لتحقيق مكاسب إضافية خلال الفترة القريبة, لذلك سنبقى على توقعنا الصاعد ولنذكر بتمركز الأهداف الإضافية قرب مستوى 5.6300$ و5.7400$ على التوالي.

 

نود التنويه إلى أن عودة السعر للاستقرار مجددا دون الحاجز الحالي قد يجبره ذلك على تشكيل تداولات مختلطة مع توفر فرصة لإعادة اختبار الدعم المستقر حاليا قرب 5.1500$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.3900$ و 5.6300$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

