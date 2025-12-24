شكرا لقرائتكم خبر هيئة العناية بالحرمين تخصص مسارات خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة في المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الهيئة أن هذه المسارات تم توزيعها بعناية في مواقع إستراتيجية، إذ تشمل: جسر أجياد - مصاعد المروة - جسر الأرقم - مصاعد الأرقم).، بما يسهّل حركة التنقل ويحد من المشقة التي قد تواجه هذه الفئات أثناء الدخول والخروج أو التنقل بين أدوار المسجد الحرام.
وأكدت الهيئة أن تخصيص هذه المسارات يأتي ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي تهدف إلى مراعاة احتياجات كبار السن وذوي الإعاقة، وتوفير سبل الوصول السلس إلى المرافق المختلفة، بما يعكس حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على خدمة قاصدي بيت الله الحرام وفق أعلى المعايير الإنسانية والخدمية.
ودعت الهيئة جميع الزوار والمعتمرين إلى الاستفادة من دليل الإرشاد المكاني بالمسجد الحرام، الذي يوضح مواقع المسارات والمصاعد والخدمات المساندة، ويسهم في توجيه المصلين والمعتمرين بسهولة ويسر، خاصة خلال أوقات الذروة.
وتأتي هذه الجهود بهدف الارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن، وتحقيق مستهدفات تحسين الخدمات في المسجد الحرام، بما يواكب الأعداد المتزايدة من الزوار ويعزز من سلامتهم وراحتهم أثناء أداء مناسكهم.
