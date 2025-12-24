شكرا لقرائتكم خبر BSV و LAB7 يدعمان Halide Energy في الإغلاق الأول لجولة استثمارية لتطوير حلول لتخزين الطاقة طويلة الأمد لتعزيز تبنّي مصادر الطاقة المتجددة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - Halide Energy، وهي شركة ناشئة فنلندية تركز على تطوير حلول تسهم في دعم تبنّي مصادر الطاقة المتجددة، نجحت في تأمين الإغلاق الأول لجولة استثمارية تقودها BSV Ventures بمشاركة من LAB7، ذراع أرامكو لبناء الشركات التقنية الناشئة. تركز هذه الشراكة على دعم تطوير تقنية مبتكرة لبطاريات التدفق التأكسدي (Redox Flow) لتطبيقات تخزين الطاقة على نطاق الشبكات.

تزايد الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة يتطلب حلولًا قوية وطويلة الأمد لتخزين الطاقة، بما يدعم ضمان استقرار الشبكات وموثوقيتها، وتسعىHalide Energy لتقديم حل لهذا الاحتياج من خلال أنظمة بطاريات النحاس بالتدفق التأكسدي، التي تدعم حلول تخزين الطاقة. ومن خلال الاعتماد على النحاس المتوافر ومنخفض التكلفة، واستخدام محاليل إلكتروليتية مائية، بالإضافة لعمليات تصنيع مبسطة واحتياجات صيانة أقل، تسعى الشركة في العمل على خفض ملحوظ للتكاليف التشغيلية والرأسمالية.

كما يعمل كلٌّ من LAB7 و Halide Energy معًا على دعم التحول من خلال تطويرحلول قابلة للتوسع تدعم أنظمة طاقة منخفضة الكربون وأكثر موثوقية حول العالم. ومن خلال هذا التعاون، يقدم LAB7 استثمارًا في شركة Halide Energy، لدعم تطوير منتج قابل للتوسع وإطلاقه، ويوفر لها الفرصة للنمو والتوسع المحتمل. وتعكس هذه الشراكة طموح LAB7على تطوير التقنيات التحويلية التي تُسهم في مواجهة التحديات العالمية في مجال الاستدامة .

عن Halide Energy

تأسست Halide Energy عام ٢٠٢٥، وهي شركة مقرها فنلندا تُصنّع بطاريات تدفق النحاس التي تُلبّي احتياجات تخزين الطاقة والمرونة لمُستخدمي الشبكات الكهربائية والقطاعات الصناعية. بفضل تقنية البطاريات المُجدية من حيث التكلفة والمستدامة والقابلة للتركيب الكامل، تعمل على تسريع التحوّل نحو مصادر الطاقة المتجددة وإحداث تأثيرًا ملموسًا في قطاع الطاقة.

عن LAB7

LAB7 يهدف لبناء وتنمية الشركات التقنية الناشئة، مدعومًا من قبل أرامكو ويعمل ضمن شركة تابعة. انطلاقًا من التزامه بدفع حدود الابتكار التقني، يوفر LAB7 منظومة متكاملة من الدعم والتعاون والخبرة لتسريع إطلاق المنتجات والوصول إلى الأسواق.