عقود القمح تغلق على ارتفاع مع توقعات بتقلص المساحات المزروعة في روسيا

ارتفعت أسعار الذهب والفضة والبلاتين أيضاً إلى مستويات قياسية جديدة خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل الطلب الملحوظ على الملاذات الآمنة عقب صدور بيانات اقتصادية أمريكية قللت من التكهنات حول خفض الفيدرالي للفائدة في اجتماعه القادم.

وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة سجلت نمواً بنسبة 4.3% على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 3.8% في الربع الثاني، وفي مقابل توقعات بنمو نسبته 3.3%.

ووفقًا لأداة "فيدووتش"، تراجع احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير إلى 13.3%، مقارنة بـ 19.9% أمس و24.4% قبل أسبوع.

وعلق المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض والمرشح لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن هاسيت على هذه البيانات قائلاً إنها رائعة وأثنى أيضاً على قوة سوق العمل.

من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مرشحه للفيدرالي يجب أن تكون سياساته النقدية وقراراته متوافقة معه، أي مع ترامب.

وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 19:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.2 نقطة وأقل مستوى عند 97.8 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 20:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 4518.3 دولار للأوقية.

وارتفعت عقود الفضة في التعاملات الفورية أيضاً بنسبة 3% إلى 71.06 دولارًا للأوقية، بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى على الإطلاق عند 71.08 دولارًا. وبذلك تكون الأسعار قد قفزت بنحو 145% منذ بداية العام.

وارتفعت الأسعار الفورية لمعدن البلاتين بنسبة 6.4% إلى 2,255 دولارًا للأوقية، بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى قياسي عند 2,262.74 دولارًا. كما صعد البلاديوم بنسبة 5.7% إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 1,859.38 دولارًا. ويُستخدم المعدنان، المعروفان بالمعادن الشقيقة، في المحولات الحفازة للسيارات للمساعدة في خفض الانبعاثات الضارة.