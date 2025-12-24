اليابان | محطة هاماماتسو-تشو (JY28): اسم يُذكّر بأمجاد إيياسو ويستحضر تاريخ شوغونية توكوغاوا

منذ أن أُطلق عليه اسم ”خط يامانوتي“ في عام 1909، ظلّ خط السكك الحديدية هذا يُعرف بأنه ”الشريان الحيوي للعاصمة طوكيو“، ولعب دورًا محوريًا في دعم تنميتها. واليوم، يضم هذا الخط ثلاثين محطة، وعند البحث عن أصل اسم كل محطة من هذه المحطات، نجد أنفسنا أمام كنز من التاريخ المجهول. وفي الحلقة الرابعة والعشرين من هذه السلسلة سنحكي قصة محطة هاماماتسو-تشو، التي تُعد أقرب محطة من محطات شركة جي آر إلى معبد زوجو، معبد أسرة توكوغاوا، والذي يرتبط بعلاقة وثيقة بحكومة إيدو الشوغونية. وتحمل المحطة الرقم ”JY28“ بحسب ترقيم شركة جي آر شرق اليابان.

مركز للنقل البحري والبري في بدايات عصر شووا

لقد تم افتتاح محطة هاماماتسو-تشو في السادس عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 1909، وفي اليوم نفسه الذي تم فيه افتتاح كل من محطة كاراسوموري (محطة شينباشي الثانية الحالية) ومحطة تاماتشي.

ففي عام 1872، عند افتتاح خط السكك الحديدية بين محطة شينباشي الأولى ومحطة يوكوهاما، كانت السكة تمر عبر المنطقة، إلا أنه لم تكن هناك محطة بالقرب من هاماماتسو-تشو. ونظرًا لاستغراق وقت طويل في شراء الأراضي المحيطة، استغرق بناء المحطة أكثر من 35 عامًا.

وكما هو الحال مع محطة تاماتشي، كان موقعها في البداية مواجهًا مباشرة للبحر. وقد تم التقاط صورة العنوان الرئيسي عند الافتتاح، ويُرى فيها مبنى المحطة الخشبي قائمًا فوق قاعدة حجرية، وكان البحر يمتد خلفه.

وقد ساهم موقعها المطل على البحر في تطور المحطة. ففي عام 1925 اكتمل رصيف هينودي البحري، وفي عام 1934 اكتمل رصيف تاكيشيبا البحري، وامتدت خطوط السحب (الخط الساحلي) حتى قرب محطة هاماماتسو-تشو، لتصبح مركزًا للنقل البحري والبري. وعندما تم افتتاح قطار المونوريل المعلق في طوكيو عام 1964، أصبحت المحطة بوابة لمطار هانيدا.



في بدايات عصر شووا، اكتملت الأرصفة البحرية واحدًا تلو الآخر بالقرب من محطتي هاماماتسو-تشو وتاماتشي، ومرّت العديد من السفن تحت الجسور المتحركة. المصدر: ”ألبوم صور طوكيو الكبرى“، أرشيف مكتبة البرلمان الوطنية

هناك نقطتان يجب معرفتهما وهما: في الجهة القريبة من محطة شيناغاوا وعلى الرصيفين رقم 3 و4 من المحطة يوجد تمثال لصبي صغير يقوم بالتبول. ففي عام 1952، وبمناسبة الذكرى الثمانين لافتتاح السكك الحديدية، استشار مدير المحطة آنذاك طبيب الأسنان المتعاقد مع شركة السكك الحديدية الوطنية لإقامة نُصب تذكاري، فقام بإهدائه التمثال الذي كان موجودًا في منزله.

وقد كان التمثال الأصلي للصبي المتبول مصنوعًا من الخزف، ثم تم تغييره إلى البرونز. وقد نُقل عدة مرات، وتقوم مجموعة الحرف اليدوية في حي ميناتو بتغيير مظهره من خلال تغيير ملابسه كل شهر، وأصبح محط اهتمام وحب الناس.



هناك معجبون يأتون لتصويره وهم متحمسون لرؤية مشهد تغيير ملابسه في السادس والعشرين من كل شهر (© بيكستا)

وفي عام 1993، أصبحت المحطة أيضًا محطة انطلاق ووصول لـ ”قطار السيارات“ الذي كان يجر عربات تحمل سيارات الركاب الذين كانوا يسافرون في مقطورات النوم. وكانت ميزة الخدمة تكمن في إمكانية التحرك مباشرة بسيارتهم عند الوصول إلى المحطة المقصودة، لكن لم يكن بالإمكان تحميل السيارات كبيرة الحجم لأنها تشغل مساحة كبيرة، كما أن تحميل وتفريغ السيارات استغرق وقتًا وتكلفة، لذلك تم إلغاء هذه الخدمة بعد أربع سنوات فقط.

يعود أصل الاسم إلى رئيس بلدة قادم من هاماماتسو

لقد ارتبط تاريخ هاماماتسو-تشو ارتباطًا وثيقًا بتاريخ معبد زوجو، معبد عائلة توكوغاوا. وكان معبد زوجو في الأصل يقع بين منطقتي هيراكاوا-تشو وكوجيماتشي في حي تشيودا، ثم انتقل إلى منطقة شيبا عام 1598. وعندما بدأ مسؤولو المعبد في الاستقرار هناك، بدأت البلدة تتشكل تدريجيًا.

وقد سُمّيت المنطقة في ذلك الوقت باسم ”كيويمون-تشو“ نسبة إلى أوكوزومي كيويمون، الذي شغل منصب الحاكم المحلي ورئيس البلدة (رئيس المعبد والمسؤول عن البلدة). وأظهرت ”الخريطة الكبيرة الجديدة لإيدو“ التي أُعدّت عام 1670، منطقة ”كيويمون-تشو“ 1 تشومي وحتى 3 تشومي، والتي تقع حاليًا تقريبًا في منطقة هاماماتسو-تشو 2 تشومي، أي أمام المحطة.



منطقة ”كيويمون-تشو“ كما تظهر في ”الخرائط الجديدة الكبيرة لإيدو“ في عام 1670 (يمين). بينما تُظهر ”خرائط إيدو المصوَّرة“ للفترة من 1849 إلى 1862 نفس الموقع باسم ”هاماماتسو-تشو“ (يسار). المصدر: أرشيف مكتبة البرلمان الوطنية

وقد تقاعد كيويمون، الذي ربما شغل منصب رئيس البلدة لعدة أجيال، في عام 1696، وخلفه في منصبه ”غونبي“. وجاء غونبي من هاماماتسو، حيث كان توكوغاوا إيياسو قد اتخذها مركزًا في فترة المقاطعات المتحاربة، ولهذا أصبح اسم كيويمون-تشو يُعرف باسم ”هاماماتسو-تشو“. وأظهرت ”خرائط إيدو المصوَّرة، خريطة شيبا أتاغوشيتا“ للفترة من 1849 إلى 1862 وجود مناطق ”هاماماتسو-تشو“ 1 تشومي وحتى 4 تشومي، ويبدو أن الاسم استقر كاسم رسمي للمدينة بعد القرن الثامن عشر.

وقد ورد في كتاب ”غوفوناي بيكو“ (دليل إيدو الجغرافي)، الذي أعدته الحكومة الشوغونية في أواخر عصر إيدو، نشأة هاماماتسو-تشو. ولا يمكن التأكد من وجود غونبي بشكل فعلي، ولكن هناك رواية تقول إن الاسم مستمد من مدينة هاماماتسو في محافظة شيزوكا، والمرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتوكوغاوا إيياسو.

وكانت هاماماتسو-تشو في عصر إيدو تضم العديد من قصور الدايميو (الحكام الإقطاعيون) ذوي السلطة. وتُظهر ”خرائط إيدو المصوَّرة، خريطة شيبا أتاغوشيتا“ وجود قصور الدايميو الرئيسية على طول الساحل، مثل كيدين من إقطاعية كيشو، وأوكوبو كاغانوكامي من إقطاعية أوداوارا، وماتسودايرا موتسونوكامي من إقطاعية سينداي، بالإضافة إلى القصر الأوسط لماتسودايرا هيغونوكامي من إقطاعية أيدزو.



القصر الأوسط لإقطاعية أيدزو كما هو مرسوم في ”مناظر إيدو، خريطة شيبا شينزينزا“. كانت ”شيبا شينزينزا“ دار سك العملة الموجودة في هاماماتسو-تشو في أوائل عصر إيدو، واختفى الاسم من هذا المكان في منتصف القرن الثامن عشر، لكنه بقي كاسم شائع للموقع. المصدر: أرشيف مكتبة البرلمان الوطنية

وامتدت على الجانب الداخلي قليلًا في شارع ”أتاغونوشيتا دايميو كوجي“ سلسلة من القصور، شملت القصر الأوسط لماتسودايرا موتسونوكامي، وقصر إنوي توتومينوكامي من إقطاعية شيموتسوما، وقصر ماتسوديرا أوكينوكامي من إقطاعية إيوماتسوياما، وقصر أكيتا أوانوكامي من إقطاعية موتسوميهارو.

وكان شارع ”أتاغونوشيتا دايميو كوجي“ هو الطريق الذي يربط بين محطة هاماماتسو-تشو الحالية ومحطة شينباشي، وكان قصر تامورا أوكيونودايو من إقطاعية إيتشينوسيكي، والذي تم ذكره في حلقة محطة شينباشي كمكان وفاة أسانو تاكومينوكامي، يقع في طرف هذا الشارع باتجاه شينباشي.



”خرائط إيدو المصوَّرة، خريطة شيبا أتاغوشيتا“. المصدر: أرشيف مكتبة البرلمان الوطنية

وهناك أيضًا اسم ”توياما سايمون نو جوي“. وهو قصر توياما كاغيموتو، المعروف باسم ”توياما نو كينسان“. ويُعرف قصره الفرعي في هونجو سانّوهاشي-دوري (في حي سوميدا حاليًا)، لكن يُعتقد أن قصره الرئيسي كان في أتاغوشيتا.

قبر أحد الشوغونات الذي مات في شبابه

يُظهر كل من الاسم المأخوذ من هاماماتسو وكثافة قصور الدايميو أن هاماماتسو-تشو كانت منطقة مهمة بالنسبة للحكومة الشوغونية. وأكثر ما يعبّر عن تلك الأهمية هو معبد زوجو.

حيث يُعد معبد زوجو أحد المعابد السبعة الكبرى لطائفة جودو التي كانت عائلة توكوغاوا من أتباعها. وتقع بوابته الرئيسية التي تُسمى ”دايمون“ (البوابة الكبرى) على بُعد خمسمئة متر إلى الغرب من المحطة. وتوجد فيه قبور ستة من الشوغونات، وهم الشوغون الثاني هيديتادا، والسادس إيينوبو، والسابع إييتسوغو، والتاسع إييشيغي، والثاني عشر إييوشي، والرابع عشر إييموتشي.



لوحة ”المنظر الكامل لمعبد زوجو شيبا شينمي من سلسلة لوحات معالم العاصمة الشرقية“ للرسام أوتاغاوا هيروشيغي الأول، والتي تصور المشهد الكامل لمعبد زوجو. المصدر: أرشيف مكتبة البرلمان الوطنية

وكان المعبد يفتخر في عصر إيدو بمساحة واسعة تجاوزت 250 ألف تسوبو (نحو 825 ألف متر مربع)، لكن عند بدء نهضة عصر ميجي، تمت مصادرة مساحة كبيرة منه، ولم يتبقَّ الآن سوى أقل من عُشرها.

وأود هنا التعريف ببوابة ”نيتين“ التابعة لمعبد يوشوئين. فمعبد يوشوئين هو الاسم الديني للشوغون السابع إييتسوغو، الذي تولّى الحكم في سن الرابعة فقط كأصغر شوغون في تاريخ الحكومة الشوغونية، وتوفي بعد أربع سنوات من توليه للمنصب. وتضم بوابة نيتين على جانبيها تمثالين من التماثيل الأربعة للملوك السماوية في الديانة البوذية، وهما تمثالا ”زوتشوتين“ حارس الجنوب، و”كوموكوتين“ حارس الغرب.

وقد احترق معظم مبنى المعبد في الغارات الجوية أثناء الحرب العالمية الثانية، غير أن بوابة نيتين نجت بأعجوبة، وبعد ترميم الأجزاء المتآكلة منها ما زالت قائمة حتى يومنا هذا.



”بوابة نيتين لضريح معبد يوشوئين“. يمكن رؤيتها من جانب شارع هيبيا. (© بيكستا)

وبسبب صغر سن إييتسوغو وضعف صحته، تولى عالِم الكونفوشيوسية أراي هاكوسيكي، ومرافقه المقرّب مانابي أكيفوسا، إدارة شؤون الحكم، ولذلك لم تُسجَّل له إنجازات بارزة. ويسجل كتاب التاريخ الرسمي لعائلة توكوغاوا ”توكوغاوا جيكّي“ (سجلات توكوغاوا)، إلى جانب صورة الشوغون وهذا الضريح، صورة الشوغون المأساوي الذي وُصف بأنه ”كان ذا قلب رحيم وعقل حكيم“، ويتم تناقل تلك الصورة إلى يومنا هذا.

وأخيرًا، أود التطرّق إلى ”الحديقة الإيطالية“ الواقعة على بُعد 550 مترًا شمال المحطة، إلى الغرب من ”حديقة هاماريكيو“. ففي هذا المكان كان يوجد في أواخر عصر إيدو ميدان تدريب على البنادق لتعلّم فنون الحرب الغربية. وقد تم إنشاؤه عام 1841 على يد إيغاوا هيديتاتسو (1801–1855)، وخرّج شخصيات بارزة ساهمت في نهضة عصر ميجي مثل ساكوما شوزان وكاتسورا كوغورو وغيرهم.

وقد تمتّع إيغاوا، الذي تولّى منصب الحاكم الإداري لمنطقة نيراياما في إقليم إيزو، بوعيٍ عالٍ تجاه الدفاع البحري. وعندما وصل الأسطول الأمريكي بقيادة بيري في عام 1853، بنى بأمرٍ من الحاكم الأعلى آنذاك ”أبي ماساهيرو“ حصونًا مزوّدة بمدافع في شيناغاوا تُعرف باسم ”دايبا“. كما شيّد في إيزو فرنًا عاكسًا لصهر الحديد الضروري لصناعة الأسلحة (وأتمّ ابنه بناءه لاحقًا)، فبرز بوصفه أحد أبرز خبراء الدفاع الوطني في أواخر عهد الحكومة الشوغونية.



الحديقة الإيطالية محاطة بناطحات السحاب ومحطة يوريكامومي. (© بيكستا)

وتحوّل المكان الذي أسّس فيه إيغاوا ميدان التدريب على المدفعية إلى حديقة جميلة على طراز عصر النهضة التوسكانية بزخارف نباتية فاخرة، ويمتد فوقها قطار ”يوريكامومي“ متجهًا نحو منطقة أودايبا التي شارك إيغاوا في بنائها.

【معلومات محطة هاماماتسو-تشو】

الافتتاح: 12 ديسمبر/كانون الأول 1909

متوسط عدد الركاب اليومي: 112,867 راكبًا (المرتبة 12 من بين 30 محطة وفقًا لإحصاءات شركة جي آر شرق اليابان للسكك الحديدية للسنة المالية 2022)

الخطوط التي تمر عبر المحطة: خط طوكيو مونوريل، وحوالي ست دقائق على الأقدام حتى محطة دايمون على خط توئي أساكوسا وخط أويدو، ويمر منها خط كيهين توهوكو التابع لشركة جي آر

【المراجع】

”معجم أصول أسماء الأماكن في طوكيو“، تحرير تاكيؤتشي ماكوتو، دار طوكيودو للنشر

”معجم معالم إيدو وطوكيو“، دار كاساما للنشر

”ألغاز فك رموز قصور الدايميو من خلال الخرائط المتراكبة“، تاكيؤتشي ماساهيرو، دار تاكاراجيما للنشر

”جولة كاملة على طول خط يامانوتي“، إعداد فريق تحرير DJ تيتسوبورا، دار كوتسو شينبونشا للنشر

(النص الأصلي باللغة اليابانية. صورة العنوان الرئيسي: محطة هاماماتسو-تشو في أواخر عصر ميجي وبداية عصر تايشو. المصدر: أرشيف متحف السكك الحديدية)