شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية)

عادت المذيعة السودانية, الشهيرة تسابيح مبارك خاطر, لخطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد قامت بنشره مؤخراً. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن نجمة قناة سكاي نيوز عربية, نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. https://www.facebook.com/share/r/19zx67y3E3/ وظهرت مذيعة قناة النيل الأزرق, السابقة وهي تستعرض جمالها بفستان أحمر أنيق, خطفت به الأضواء ما جعل الجمهور يقوم بمشاركته. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قام عدد كبير من المتابعين بمشاركة مقطع الفيديو وسط تعليقات انقسمت ما بين متغزلة وساخرة, وكان أبرزها تعليق أحدهم قال فيه: (أجمل جنجويدية). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

