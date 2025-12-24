شاهد بالصورة.. الناشط محمد “تروس” يعود لإثارة الجدل ويستعرض “لباسه” الذي ظهر به في الحفل الضجة

عاد الناشط واليوتيوبر, السوداني, محمد تروس, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده, بعد ظهوره الأخير في حفل بأوغندا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن “تروس”, كان قد ظهر في حفل أقيم بكمبالا, وخلع فيه ملابسه وسط سخرية الجمهور على السوشيال ميديا. اليوتيوبر, الشهير عاد لإثارة الجدل من جديد, باستعراضه “الشورت”, الذي ظهر به بعد خلعه “البنطلون”, الذي كان يرتديه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

