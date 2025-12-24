بالصورة.. أصبحت أم لطفلين.. من هي الطفلة التي ظهرت مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز في “بوستر” أشهر إلبوم غنائي قدمه؟؟

- 1/2
كشف الممثل مأمون عبد العزيز, شقيق الفنان السوداني, الشهير الراحل محمود عبد العزيز, عن الطفلة التي ظهرت مع “الجان”, في “بوستر”, أشهر إلبوماته الغنائية التي قدمها.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتب, شقيق الفنان صاحب الجماهيرية العريضة في تدوينة على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, كشف من خلالها عن شخصية الطفلة التي أًبحت أم لطفلين.
وقال مأمون, في تدوينته التي حظيت بتفاعل واسع من جمهور محمود عبد العزيز, المعروفين باسم”الحواتة”: (في بوستر ألبوم «نور العيون» حكاية ما الكل بيعرفها.. الألبوم للراحل محمود عبد العزيز، وتم تصميم أكتر من بوستر ليهو ، لكن الاختيار استقر على هذا التصميم تحديدًا . والتصميم ده من اخراج الراحل محمود عبد العزيز, الطفلة الظاهرة مع محمود ما كانت مجرد لقطة عابرة ، دي بنت أخته ، جزء من روحو ودمو , الزمن دار دورته ، والطفلة الصغيرة بقت اليوم أم لطفلين، لكن الصورة لسه واقفة ، شاهدة على حب صادق وحنان أخ ما بيتكرر, محمود ما كان فنان وبس…كان إنسان ، وكان قريب ، وكان نور في عيون ناس كتار ، وسيظل حاضر في الذاكرة مهما غاب الجسد).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
