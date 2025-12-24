أمم إفريقيا: تونس تفك عقدة المباريات الافتتاحية بثلاثية في مرمى أوغندا

الرياص - اسماء السيد - الرباط : فكت تونس عقدة المباريات الافتتاحية بفوز كبير على أوغندا 3 1 بينها ثنائية للمهاجم إلياس العاشوري الثلاثاء على الملعب الأولمبي في الرباط وأمام 13387 متفرجا في ختام الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في المغرب.

وسجل العاشوري ثنائيته في الدقيقتين 40 و64 بعدما افتتح إلياس السخيري التسجيل (10) لـ"نسور قرطاج" الساعين الى اللقب الثاني في تاريخهم بعد 2004 ومحو خيبة النسخة الاخيرة في ساحل العاج عندما خرجوا من الدور الاول، فيما سجل دينيس أوميدي (90+2) هدف أوغندا.

وكانت نيجيريا تغلبت على تنزانيا 2 1 في فاس ضمن المجموعة ذاتها.

وتلتقي تونس مع نيجيريا، وأوغندا مع تنزانيا في الجولة الثانية السبت المقبل.

وحققت تونس فوزها الاول في المباريات الافتتاحية في العرس القاري بعدما فشلت في ذلك في النسخ الخمس الاخيرة وذلك منذ ان فعلتها عام 2013 عندما تغلبت على الجزائر 1 0 وكان يشرف على ادارتها الفنية وقتها مدربها الحالي سامي الطرابلسي.

وضغط المنتخب التونسي بقوة منذ البداية بحثا عن التسجيل وكان له ما أراد مبكرا عبر لاعب وسط أينتراخت فرانكفورت الالماني السخيري، ثم انتقلت السيطرة إلى أوغندا دون نجاعة هجومية، قبل أن يضيف مهاجم كوبنهاغن الدنماركي بالثاني قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول.

واستعادت السيطرة في الشوط الثاني وعززت بهدف ثالث وكان بامكانها رفع الغلة بالنظر الى الفرص الكثيرة التي سنحت أمام مهاجميها، قبل أن تقلص أوغندا الفارق في الوقت بدل الضائع.

ومنح السخيري التقدم لتونس برأسية من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية انبرى لها لاعب وسط بيرنلي الإنكليزي حنبعل المجبري (10).

واضاف العاشوري الثاني بتسديدة "على الطاير" بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للمدافع الايمن لنيس الفرنسي علي العابدي (40).

وحقق العاشوري الثنائية عندما استغل كرة مرتدة من الحارس سليم ماغولا اثر تسديدة قوية زاحفة للعابدي من مسافة قريبة فتابعها داخل المرمى الخالي (64).

ولحق العاشوري بمهاجم السنغال نيكولاس جاكسون في صدارة لائحة الهدافين.

وكاد المجبري يضيف الهدف الرابع من ركلة حرة مباشرة ابعدها الحارس بصعوبة الى ركنية (83).