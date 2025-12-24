حسمها برادلي كوبر… خطوة رسميّة نحو الزّواج من جيجي حديد

دبي - فريق التحرير: إتّخذ الممثّل برادلي كوبر خطوة مهمّة في خططه للتقدّم لخطبة حبيبته جيجي حديد، بعد مرور عامَين على علاقتهما.

وقال مصدر لصحيفة ديلي ميل: طلب “برادلي من الوالدة يولاند يد جيجي للزواج”.

وأضاف المصدر: “يريدها أن تعرف مدى جدّيّته في علاقته بجيجي، وكيف يخطّط لبناء عائلة مستقرّة معها في نيويورك”.

وتابع: «كانت والدتها يولاندا موافقة، لذلك لم يكن الأمر معقّدًا. لكنّ إبلاغ جيجي والدها محمّد حديد برغبتها في الزّواج من برادلي يُعدّ خطوة كبيرة وأكثر رسميّة».

وأفاد التّقرير أيضًا بأنّ بطل فيلم The Hangover أطلع والدته، غلوريا كامبانو، على خططه المقبلة للتّقدّم بطلب الزواج.

وقال المصدر عن علاقة الأمّ بابنها: «هما مقرّبان جدًّا، وهو يُشركها في كلّ شيء».

وذكرت ديلي ميل أنّ أحد «الأسباب الرّئيسيّة» لرغبة الثّنائي في نقل العلاقة إلى مرحلة جديدة هو تربية أطفالهما معًا.

يُذكر أنّ كوبر رُزق ابنته ليا دي سين، البالغة من العمر ثماني سنوات، عام ٢٠١٧ من عارضة الأزياء إيرينا شايك (تسعة وثلاثون عامًا) الّتي ارتبط بها لمدّة أربع سنوات حتّى عام ٢٠١٩. في المقابل، لجيجي حديد ابنة اسمها خاي (خمس سنوات) من حبيبها السّابق زين مالك (اثنان وثلاثون عامًا).