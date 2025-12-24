هجمات بطائرات مسيّرة تستهدف موسكو

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات المحلية في روسيا اليوم الأربعاء إن هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة استهدفت موسكو خلال الليل ما أدى إلى اندلاع حريق في موقع صناعي بمنطقة تولا ​الواقعة إلى الجنوب من العاصمة الروسية.

وقال رئيس بلدية ‌موسكو سيرجي سوبيانين عبر تطبيق ​تيليجرام إنه تسنى إسقاط ثلاث طائرات ⁠مسيرة ‌على الأقل كانت تستهدف موسكو.

وأضاف أن فرق الطوارئ أُرسلت إلى مواقع سقوط حطام الطائرات المسيرة، لكن لم ترد ⁠أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار.

وأعلنت هيئة ⁠الطيران المدني في روسيا عبر تيليجرام أن اثنين من المطارات الرئيسية الأربعة التي ​تخدم العاصمة قلصتا عملياتهما.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 172 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، نصفها تقريبا فوق ​مناطق متاخمة للحدود مع أوكرانيا.