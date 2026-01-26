انت الان تتابع خبر بعد روبيو.. موقف أميركي جديد لشكل الحكومة العراقية المطلوبة "لضمان الاستقرار الإقليمي" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال باراك في تغريدة على منصة اكس، ان "تشكيل العراق لحكومة تواصل طريق التعاون مع جيرانه والغرب أمر أساسي للاستقرار والازدهار الإقليميين".



ويبدو ان مبعوث ترامب يشير بوضوح بقضية التواصل مع جيرانه الى "سوريا"، حيث ان اشتراط الاستقرار الإقليمي يتطلب حكومة عراقية تتواصل مع سوريا والغرب، وذلك بعد ساعات من اصدار روبيو موقفا باشتراط استمرار مصالح العراق وابقائه بمنأى عن الصراعات الإقليمية وتعزيز الشراكة مع أمريكا، بأن تكون الحكومة القادمة "لا تسيطر عليها ايران".