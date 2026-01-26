المناوشات التي تقوم بها قوات الحركة الشعبية شمال في منطقتي ملكن والسلك بجنوب النيل الأزرق الغرض منها فرقعة إعلامية لتأكيد حضور إمتداد تحالف المليشيا في الشريط الحدودي المحازي لأثيوبيا حيث تنشط هذه الجماعات داخل معسكرات ترصدها الأجهزة المختصة ..

■ قبل أيام تم نقل عتاد عسكري من منطقة أصوصا الأثيوبية إلي المرتزقة في الشريط الحدودي وتم دفع المرتزقة هناك لمغامرتهم التي حسمتها القوات المسلحة اليوم وألحقت بالعصابات المنتحرة خسائر فادحة ..

■ من يقفون خلف تحالف المليشيا العسكري والسياسي يريدون توسعة نطاق الفرقعة الإعلامية لحرب خاسرة وبضاعة كسدت وبارت ومع هذا تجد من يسوّق لمنتج منتهي الصلاحية ..

■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد