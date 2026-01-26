تكنولوجيا: نظام HyperOS يكشف أول تفاصيل وتصميم منافس شاومي لـ AirTag من أبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت تسريبات حديثة إلى أن شاومي تعمل على تطوير منافس مباشر لـ Apple AirTag، كما لمّح تقرير نُشر في أوائل ديسمبر 2025 إلى اقتراب الإعلان الرسمي عن الجهاز.

ورغم إطلاق الشركة عدة منتجات جديدة خلال الفترة الماضية، لم يظهر جهاز التتبع المنتظر، المعروف مؤقتًا باسم Xiaomi Tag، في آخر حدث إطلاق رسمي.

لكن مؤخرًا، كشفت مقاطع برمجية داخل أحدث إصدار من نظام HyperOS عن أولى التفاصيل المتعلقة بالجهاز، إلى جانب ملامح تصميمه الأولية.

ورصد المسرب @kacskrz هذه المعلومات داخل الشيفرة البرمجية، حيث أظهرت الرسومات أن الجهاز سيأتي بتصميم بيضاوي الشكل مع حلقة مدمجة لتعليقه بالمفاتيح أو الحقائب.

ومن خلال قاعدة الشيفرة، ظهرت إشارات إلى وجود نسختين مختلفتين من الجهاز، إحداهما تدعم تقنية Ultra-Wideband والأخرى بدونها.

ورغم هذا الاختلاف، يبدو أن النسختين ستتشاركان نفس التصميم العام، كما سيعتمدان على بطارية من نوع CR2032، وهي نفسها المستخدمة في أجهزة تتبع أخرى مثل Samsung Galaxy SmartTag 2.

في المقابل، تشير البيانات الحالية إلى احتمال اقتصار إطلاق Xiaomi Tag على السوق الصينية في البداية، إذ ظهرت إشارات حصرية لنماذج موجهة للصين فقط. ومع ذلك، لا يستبعد هذا الأمر إمكانية طرح الجهاز عالميًا في مرحلة لاحقة بعد الإطلاق المحلي.

أما بخصوص موعد الإعلان الرسمي، فما يزال غير محدد بشكل دقيق. ومع ذلك، فإن ظهور الجهاز داخل شيفرة HyperOS يعزز التوقعات بقرب الكشف عنه. وقد يتم الإعلان عنه عقب حدث إطلاق سلسلة Redmi Turbo 5.

