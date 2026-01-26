انت الان تتابع خبر المجلس الوزاري للاقتصاد: لا استقطاع في الرواتب أو المخصصات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المجلس انه "ليس هناك استقطاع لأي من مفردات الراتب والمخصصات"، مشيرا الى ان "القرار السابق لا يسري بأثر رجعي بأي شكل من الأشكال"، بحسب الوكالة الرسمية.



وأضاف ان "وزارة المالية طالبت وحدات الانفاق بإرسال قوائم الرواتب كاملة أما بخصوص احتساب الشهادات الدراسية فلا يسري القرار أيضا بأثر رجعي لمن استحصل الموافقات الاصولية للدراسة".

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت ان تأخر صرف الرواتب لموظفيها لا علاقة له بقرار رقم 40 لسنة 2026 بل يتعلق باعداد القوائم وسيتم صرف الرواتب كما هي كاملة.

