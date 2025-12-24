تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 24-12-2025

لا تغيير على مسار سعر المؤشر الهابط نظرا للثبات العام دون الحاجز المستقر عند 98.35 بالإضافة لتشكيل مستوى تصحيح 66.8% فيبوناتشي لعائق إضافي عند 97.85 لنلاحظ استهدافه بتداولات هذا الصباح لمستوى 97.40.

لا مفر حاليا أمام السعر من استئنافه للهجوم السلبي تحديدا لاستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي لنبقى بانتظار ملامسته قريبا للهدف المستقر عند 97.25 وبكسره ستمتد الخسائر نحو الدعم التالي المستقر قرب 96.85.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.25 و 97.80

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض