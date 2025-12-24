تكنولوجيا: شاومي تكشف عن إصدار Leica الخاص من Xiaomi 17 Ultra في مقاطع رسمية جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شاومي لإطلاق هاتفها الرائد الجديد المخصص للتصوير، Xiaomi 17 Ultra، والذي يعتمد على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 ويأتي بمنظومة كاميرات مطوّرة بالتعاون مع Leica، ما يجعله موجّهًا بشكل واضح لعشّاق التصوير الفوتوغرافي. وفي هذا الإطار، كشفت الشركة مؤخرًا عن إصدار خاص من الهاتف يحمل هوية Leica بشكل أوضح.

تقدّم شاومي في هذا الإصدار الخاص عنصرًا جديدًا مقارنة بالنسخة العادية، حيث تضيف ما تطلق عليه اسم Master Zoom Ring. ويأتي هذا العنصر على شكل حلقة دائرية فعلية تحيط بالكامل بوحدة الكاميرات الخلفية، في تصميم مستوحى من الكاميرات الاحترافية التقليدية.

عرضت الشركة هذه الحلقة الدوّارة في مقطع فيديو رسمي جديد، وظهر من خلاله أنها توفّر تجربة استخدام قريبة جدًا من تجربة الكاميرات الكلاسيكية.

ورغم عدم تأكيد شاومي رسميًا لوظيفتها حتى الآن، يشير المسرّب الموثوق Digital Chat Station إلى أن هذه الحلقة ليست مجرد إضافة جمالية، بل تدعم وظيفة التكبير الفعلي والتحكم بالزوم.

لا يقتصر الاختلاف في هذا الإصدار على حلقة الزوم فقط، إذ تضيف شاومي نقش Leica ثلاثي الأبعاد بجوار وحدة الكاميرا، ما يمنح الهاتف طابعًا بصريًا أكثر فخامة وتميّزًا.

وكانت الشركة قد كشفت سابقًا عن كاميرا التقريب البيرسكوبية بدقة 200 ميجابكسل في Xiaomi 17 Ultra، وتُظهر العينات المنشورة قدرة المستشعر على تقديم صور بورتريه ولقطات زوم غنية بالتفاصيل.

ومن المتوقع أن تكشف شاومي عن مزيد من التفاصيل رسميًا قبل الإطلاق المرتقب في الصين، والمحدد له يوم 25 ديسمبر 2025.

المصدر