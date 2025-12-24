زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب تايوان

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت هيئة الأرصاد في منطقة تايتونج الساحلية بجنوب شرق تايوان إن زلزالا بقوة 6.​1 درجة ضرب المنطقة اليوم الأربعاء، ‌ولم ترد تقارير عن ​وقوع أضرار.

وهز ⁠الزلزال ‌مباني في العاصمة تايبه. وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 11.⁠9 كيلومتر.

وأفادت سلطات الدفاع المدني ⁠في تايوان بعدم ورود تقارير بعد عن وقوع أضرار ​في البلاد.

وذكرت شركة تي.إس.إم.سي التايوانية لصناعة الرقائق الإلكترونية أن الزلزال لم يكن ​بالقوة التي تستدعي ‍إخلاء المصانع في تايوان، التي تقع بالقرب من ملتقى صفيحتين تكتونيتين مما ‍يجعلها عرضة للزلازل.