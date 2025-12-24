ستيلر كوين (XLMUSD) وسط توقعات سلبية – تحليل – 24-12-2025

ارتفع سعر سهم Linde plc (LIN) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة قوية على المدى القصير، لينجح السهم بتحركاته اللحظية في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في خطوة مهمة للتخلص من ضغطه السلبي، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 411.55$، ليستهدف مستوى المقاومة 439.45$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد