تكنولوجيا: تسريبات تكشف اقتراب إطلاق Oppo Find X9 Ultra وتلمّح إلى موعد ظهور Find N6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تُشير تسريبات جديدة إلى أن شركة أوبو قد تُسرّع من إطلاق هاتفها الرائد المرتقب Find X9 Ultra، بعدما كان من المتوقع الإعلان عنه في أبريل 2026. وبالتوازي مع ذلك، يبدو أن الشركة تُعيد ترتيب جدولها الزمني أيضًا لهاتفها القابل للطي القادم Find N6.

بحسب ما ذكره المسرّب Smart Pikachu عبر منصة Weibo، تخطط أوبو للكشف عن هاتف Oppo Find X9 Ultra في السوق الصينية خلال شهر مارس المقبل، أي قبل موعد إطلاق الجيل السابق Find X8 Ultra، الذي ظهر رسميًا في أبريل من هذا العام.

في المقابل، تشير التسريبات إلى أن أوبو تستعد لإطلاق هاتف Find N6 القابل للطي قبل حلول رأس السنة الصينية الجديدة لعام 2026، والموافق يوم 17 فبراير. ويعني ذلك أن الهاتف قد يرى النور في وقت مبكر من العام مقارنة بالإصدارات السابقة.

وعلى صعيد المواصفات، يُتوقع أن يقدّم Oppo Find X9 Ultra منظومة كاميرات قوية، تضم عدستين خلفيتين بدقة 200 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل تدعم تقريبًا بصريًا حتى 10x. كما يُرجّح تزويد الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع بطارية ضخمة تتجاوز سعتها 7000 مللي أمبير.

أما هاتف Oppo Find N6 القابل للطي، فتُشير التوقعات إلى اعتماده على المعالج نفسه Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع بطارية بسعة تفوق 6000 مللي أمبير.

ومن المنتظر أن يأتي الهاتف بشاشة داخلية قياس 8.1 بوصة، وشاشة خارجية بحجم 6.6 بوصة، إلى جانب كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x.

المصدر