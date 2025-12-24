عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وإجلاء المئات

ابوظبي - سيف اليزيد - ضربت عاصفة كبيرة كاليفورنيا وأدت لإجلاء المئات في المناطق المتضررة في ظل توقعات بوقوع فيضانات وتأخيرات في السفر خلال عيد الميلاد في معظم أجزاء الولاية، بحسب ما أفاد مسؤولون.

وحذّرت هيئة الأرصاد الوطنية من "أمطار غزيرة وثلوج ورياح في كالفورنيا حتى الجمعة"، داعية سكان المناطق الواقعة في شمال ووسط وجنوب الولاية إلى "توخي الحذر الشديد".

وحذر خبير الأرصاد الجوية لدى الهيئة أريل كوهين من لوس أنجلوس سكان الولاية بالقول "إذا كنتم تخططون للسفر خلال عطلة عيد الميلاد، يرجى بأن تعيدوا النظر في خططكم".

ويتوقع بأن تؤدي العاصفة إلى تساقط الأمطار والثلوج على مدى أيام.

وقال كوهين"بحلول ليل الأربعاء حتى الجمعة ستكون العديد من المناطق شهدت على الأرجح فيضانات كبيرة وانزلاقات صخرية وانهيارات وحلية، خصوصا في المرتفعات والطرق التي تمر في الوديان".

وأشار إلى أن بعض مناطق جنوب كالفورنيا قد تشهد هطول ما يصل إلى 30,5 سنتيمترا من الأمطار.

ورفعت درجة التأهب تحسبا لوقوع فيضانات في معظم أجزاء مقاطعة لوس أنجليس وأجزاء أخرى من الولاية ليل الثلاثاء.

وفي سلسلة جبال سييرا نيفادا على طول الحدود الشرقية لكالفورنيا، تساقطت ثلوج بلغت سماكتها نحو 30 سنتيمترا هذا الأسبوع فيما يتوقع بأن تصل إلى نحو 152 سنتيمترا قبل انتهاء العاصفة.

يتوقع أيضا بأن تصاحب العاصفة رياح تصل سرعتها إلى 88 كيلومترا في الساعة.