والي النيل الأبيض يودع أكثر من 250 أسرة من نازحي ولاية الخرطوم

كوستي ودع والي النيل الابيض الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى بمعسكر قوز السلام بكوستي الثلاثاء أكثر من 250 اسره من النازحين الي ولاية الخرطوم ضمن برنامج العودة الطوعية للديار المنفذ من قبل حكومة الولاية . بحضور عدد من أعضاء حكومة الولاية ومفوض العون الإنساني والمدير التنفيذي لمحلية كوستي والجهات ذات الصلة . وثمن والي النيل الابيض جهود اللجنة المنظمة لبرنامج العودة الطوعية بتوفير البصات وتقديم الدعم للاسر العائده للديار . ودعا للالتفاف حول القوات المسلحة والقوات المسانده لها لحماية الوطن والحفاظ علي ترابه ، وأعرب عن امنياته بتحقيق الأمن والاستقرار بكافة انحاء البلاد. فيما اشاد المدير التنفيذي لمحلية كوستي الاستاذ هشام الشيخ بجهود اللجنة المنظمة للتفويج والداعمين لبرنامج العودة الطوعية . واشار للترتيبات الإدارية واللوجستيه وترتيبات حكومة الولاية لانفاذ هذا البرنامج. وقالت مفوض العون الانساني بالولاية دكتور لمياء عبد الله أن عدد الأسر النازحة بمعسكر قوز السلام يبلغ 3000 أسرة منهم 1020 أسرة من ولاية الخرطوم وان عدد الاسر المغادرة الولاية بلغ 251 اسرة بعدد 1255 فرد، اكملت اللجنة كافة احتياجاتهم وترتيباتهم التي تمكنهم من العودة والاستقرار بمناطقهم . سونا

