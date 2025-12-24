الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت يوم الثلاثاء جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية إلى المضي قدماً في تحقيق " فضيحة قطر حتى النهاية.

وقال: "هذا هو أخطر عمل خيانة في تاريخ دولة إسرائيل، لأنه لا يأتي من شخصيات هامشية مثل الجواسيس عودي أديف أو مردخاي فعنونو، بل من كبار الشخصيات وأكثرها نفوذاً في إسرائيل".

صرح بينيت بأنه على الرغم من أنه لن يدعي أن نتانياهو أمر مستشاريه بالتصرف نيابة عن قطر ، إلا أنه كان ينبغي عليه "أن يكون أول من يصرخ ويتخذ إجراءً" عندما تم الكشف عن الأمر.

"لماذا يلتزم نتانياهو الصمت؟ لماذا استمر، حتى هذه اللحظة بالذات، في التستر على الخيانة في مكتبه؟" سأل بينيت.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي رداً على البيان، واصفاً بينيت بأنه "محتال كبير"، وأن ما كان يقوله هو "اختراع افتراءات الدم". وذكر مكتب رئيس الوزراء: "لم يكن شروليك أينهورن وإيلي فيلدشتاين جزءًا من مكتب رئيس الوزراء على الإطلاق".

لقد خان بينيت ناخبيه عندما شكّل حكومة مع جماعة الإخوان المسلمين، التي وصفها بينيت نفسه بأنها حركة شقيقة لحماس . وسيخون بينيت ناخبيه مجدداً، تماماً كما قال شريكاه يائير غولان وغادي آيزنكوت. وسيحاول مرة أخرى تشكيل حكومة يسارية متطرفة تعتمد على جماعة الإخوان المسلمين.

ووفقاً لـ"جيروزاليم بوست" فقد اتهم مكتب رئيس الوزراء بينيت بـ "إعادة تدوير الأكاذيب من أجل صرف الانتباه عن المواد الخطيرة التي تم الكشف عنها في عملية اختراق هاتفه والتي تم إخفاؤها عن العامة".

"يعلم بينيت أن المحكمة قد حكمت بالفعل بأن "قطر غيت" هي "فضيحة قطرية"، وأنه لم يتم ارتكاب أي جريمة."

