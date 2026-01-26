نائب والي كسلا: الولاية تشهد طفرة تنموية في مختلف المجالات

شهد وزير التنمية الاجتماعية نائب والي كسلا الأستاذ عمر عثمان آدم الأحد بالضفة الغربية بمحلية كسلا احتفال تدشين مشروع التكتوك “وثبة الكرامة 2” لعدد 100 تكتوك، الذي نظمته جمعية أصحاب الكارو الخيرية للتنمية بكسلا بالتمويل من بنك أم درمان الوطني وبالتعاون مع شركة أمير الخندقاوي، تحت شعار “معاً سننهض بالعمل الاجتماعي”، وبإشراف مفوض عام الاستثمار الدكتور عبدالمنعم إدريس يعقوب.

واكد وزير التنمية الاجتماعية نائب والي كسلا لدي مخاطبتة الاحتفال أن البلاد تخوض حرباً اقتصادية لا تقل خطورة عن التحديات الأخرى، مما يتطلب التقدم في محور التنمية والإنتاج.

وقال ان الولايه تشهد طفرة تنموية في مختلف المجالات منها التحول النوعي لوسائل النقل.

واعلن عمر أن عام 2026 م سيكون عاماً للإنتاج والمشروعات التنموية.

واشاد الوزير بتفكير جمعية أصحاب الكارو المتقدم ودورها الفاعل في الحد من الفقر وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وسعيهم الدؤوب لترقية وتطوير منسوبيهم بادخال التكتوك بديلا للكارو مما سيسهم في ترقية قطاع النقل ويساعد علي المحافظة علي جمال المدينة ونظافتها .