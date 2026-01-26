- 1/2
- 2/2
شهد وزير التنمية الاجتماعية نائب والي كسلا الأستاذ عمر عثمان آدم الأحد بالضفة الغربية بمحلية كسلا احتفال تدشين مشروع التكتوك “وثبة الكرامة 2” لعدد 100 تكتوك، الذي نظمته جمعية أصحاب الكارو الخيرية للتنمية بكسلا بالتمويل من بنك أم درمان الوطني وبالتعاون مع شركة أمير الخندقاوي، تحت شعار “معاً سننهض بالعمل الاجتماعي”، وبإشراف مفوض عام الاستثمار الدكتور عبدالمنعم إدريس يعقوب.
واكد وزير التنمية الاجتماعية نائب والي كسلا لدي مخاطبتة الاحتفال أن البلاد تخوض حرباً اقتصادية لا تقل خطورة عن التحديات الأخرى، مما يتطلب التقدم في محور التنمية والإنتاج.
وقال ان الولايه تشهد طفرة تنموية في مختلف المجالات منها التحول النوعي لوسائل النقل.
واعلن عمر أن عام 2026 م سيكون عاماً للإنتاج والمشروعات التنموية.
واشاد الوزير بتفكير جمعية أصحاب الكارو المتقدم ودورها الفاعل في الحد من الفقر وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وسعيهم الدؤوب لترقية وتطوير منسوبيهم بادخال التكتوك بديلا للكارو مما سيسهم في ترقية قطاع النقل ويساعد علي المحافظة علي جمال المدينة ونظافتها .
وأوضح بشير أمين بشير رئيس جمعية أصحاب الكارو الخيرية للتنمية أن المشروع يأتي امتداداً للدفعة الأولى التي شملت 125 عربة، مؤكداً أن الجمعية تمضي في مسار محاربة الفقر بالتوازي مع دعم جهود التنمية، مستشهداً بقيم العمل والاجتهاد في الإسلام، ومشيراً إلى أن الجمعية تقاتل الفقر والبطالة وتسهم في بناء اقتصاد مجتمعي منتج.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب والي كسلا: الولاية تشهد طفرة تنموية في مختلف المجالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.