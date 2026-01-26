شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يسجل أدنى مستوياته في أربعة أشهر أمام الجنيه الإسترليني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الذهب يواصل تحطيم أرقامه القياسية ويقترب من 5,100 دولار

•الدولار الأمريكي يعمق خسائره لأدنى مستوى في 4 أشهر

•تراجع الثقة في الأصول الأمريكية بسبب دونالد ترامب

•السوق في انتظار المزيد من الأدلة حول مسار الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين في مستهل تعاملات الأسبوع ،لتوسع مكاسبها لليوم السادس على التوالي ،لتواصل تحطيم أرقامها القياسية ،بعد تجاوز الحاجز النفسي التاريخي عند 5,000 دولارًا للأونصة لأول مرة على الإطلاق.



وتقترب الأسعار بشدة من الوصول إلى 5,100 دولارًا للأونصة ،وسط الإقبال الكبير على شراء المعدن كملاذ آمن في ظل تزايد المخاطر الجيوسياسية العالمية ،وبدعم الهبوط الواسع والمستمر في مستويات الدولار الأمريكي.



أدت القرارات الأخيرة لرئيس الولايات المتحدة "دونالد ترامب" إلي تعميق فقدان الثقة في الإدارة الأمريكية وفي الأصول المقوّمة بالدولار، بعدما زادت من حالة الارتباك السياسي وعدم اليقين الاقتصادي.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 2.15% إلى (5,093.13$) كأعلى مستوى على الإطلاق ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,986.45$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,986.45$).



•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة، حقق المعدن الثمين "الذهب" ارتفاع بحوالي 1.0% ، في خامس مكسب يومي على التوالي،بدعم هبوط مستويات الدولار الأمريكي.



•حققت أسعار الذهب الأسبوع المنصرم ارتفاع بنسبة 8.5%،في ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ مارس 2020 أيان اندلاع جائحة فيروس كورونا.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.5% ،ليعمق خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 96.95 نقطة ،عاكسًا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



وكما نعلم أن هبوط مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



يأتي هذا الهبوط بالتزامن مع تسارع وتيرة عمليات بيع الدولار الأمريكي، في ظل تصاعد المخاوف من احتمال تدخل السلطات النقدية في كلٍ من الولايات المتحدة و اليابان في سوق الصرف الأجنبي للحد من التقلبات وضبط حركة الأسعار.



هذا بالإضافة إلى تزايد المخاطر السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة، وما يصاحبها من تراجع الثقة في الأصول المقومة بالدولار واتساع حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.



تهديدات ترامب

خلال عطلة نهاية الأسبوع ، صعّد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من تهديداته التجارية بشكل حاد، حيث أعلن أنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 100% على كندا إذا نفذت اتفاقاً تجارياً مع الصين.



كما هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على النبيذ والشمبانيا الفرنسية. هذا التهديد لم يكن مجرد إجراء اقتصادي، بل كان محاولة ضغط واضحة على الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" لإجباره على الانضمام إلى مبادرة ترامب الجديدة المسماة"مجلس السلام" فى غزة.

الفائدة الأمريكية

•تنطلق غداً الثلاثاء فعاليات اجتماع السياسة النقدية الأول هذا العام لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، على أن تصدر القرارات يوم الأربعاء، التوقعات مستقرة حول الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر.



•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يناير 2026 مستقر حاليًا عند 97% ،وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس مستقر عند 3%.



•ويُسعّر المستثمرون حاليًا خفضين لسعر الفائدة الأمريكية على مدار العام المقبل ،في حين توقعات الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة.



توقعات حول أداء الذهب

قال كايل رودا، المحلل فى كابيتال.كوم: إن المحفز الأخير "هو في الواقع أزمة الثقة هذه في الإدارة الأمريكية والأصول الأمريكية، والتي تفاقمت بسبب بعض القرارات المتقلبة التي اتخذتها إدارة ترامب الأسبوع الماضي.



وأضاف رودا: لقد أحدثت إدارة ترامب شرخًا دائمًا في طريقة سير الأمور، ولذا يتجه الجميع الآن إلى الذهب باعتباره البديل الوحيد.



أشار بنك إتش إس بي سي في مذكرة له الأسبوع الماضي إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار الذهب والفضة جاء مدفوعًا بالقضايا الجيوسياسية المتعلقة بغرينلاند.



قال محللون في بنك يو بي بي : إن أسعار الذهب ارتفعت بفضل الطلب المستمر من كلٍ من المستثمرين المؤسسيين والأفراد.وأضافوا: نتوقع أن يشهد الذهب عامًا قويًا آخر، يعكس الطلب الاستثماري المستمر من البنوك المركزية والأفراد، مع سعر مستهدف بنهاية العام يبلغ 5200 دولار أمريكي للأونصة.



رفع بنك جولدمان ساكس، يوم الخميس، توقعاته لسعر الذهب في ديسمبر 2026 إلى 5,400 دولار أمريكي للأونصة، بعد أن كان 4,900 دولار أمريكي للأونصة.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الجمعة بحوالي 6.87 طن متري،فى ثاني زيادة يومية على التوالي، ليرتفع الإجمالي إلى 1,086.53 طن متري،والذي يعد أعلى مستوى منذ 3 مايو 2022 .



نظرة فنية

سعر الذهب يخترق حاجز 5,000$ ويسجل إنجازاً تاريخياً - توقعات اليوم – 26-01-2026