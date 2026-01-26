الاقتصاد

سولانا كوين (SOLUSD) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل – 26-01-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سولانا كوين (SOLUSD) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل – 26-01-2026 1/2
  • سولانا كوين (SOLUSD) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل – 26-01-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سولانا كوين (SOLUSD) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل – 26-01-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-26 12:50PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع قليلاً سعر سهم كراود سترايك  CrowdStrike Holdings (CRWD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه الشرائي بها، وهو ما ساعد السعر على التماسك ولو بشكل مؤقت.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 476.55$، ليستهدف مستوى الدعم 413.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا