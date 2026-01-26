سولانا كوين (SOLUSD) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل – 26-01-2026

تراجع قليلاً سعر سهم كراود سترايك CrowdStrike Holdings (CRWD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه الشرائي بها، وهو ما ساعد السعر على التماسك ولو بشكل مؤقت.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 476.55$، ليستهدف مستوى الدعم 413.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط