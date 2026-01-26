تكنولوجيا: HMD تطلق ساعتي Watch X1 وWatch P1 مع 6 سماعات TWS جديدة من سلسلة Dub

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - دخلت شركة HMD رسميًا سوق الساعات الذكية بعد أن أعلنت عن ساعتي Watch X1 الفاخرة وWatch P1 متعددة الاستخدامات، إلى جانب إطلاق ست سماعات لاسلكية جديدة بالكامل ضمن سلسلة Dub.

وقدمت ساعة Watch X1 شاشة AMOLED بقياس 1.43 بوصة وبدقة 466 × 466 بكسل مع سطوع يصل إلى 600 شمعة، كما تدعم ميزة Always On Display وواجهات ساعات متحركة. في المقابل، زوّدت HMD ساعة Watch P1 بشاشة LCD قياس 1.83 بوصة بدقة 240 × 284 بكسل وسطوع يبلغ 550 نتس.

وشغّلت الشركتان الساعتين بنظام تشغيل لحظي خاص (RTOS)، مع إمكانية التحكم الكامل عبر تطبيق HMD Watch المتوفر على نظامي اندرويد وiOS.

وحصلت Watch X1 على تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، بينما جاءت Watch P1 بتصنيف IP67. كما دعمت الساعتان المكالمات عبر Bluetooth، وعرض إشعارات التطبيقات والرسائل، والتحكم في تشغيل الموسيقى.

وزوّدت HMD الساعتين بمجموعة مستشعرات متطابقة تشمل مستشعر معدل ضربات القلب ومستشعر قياس الأكسجين في الدم SpO2، مع دعم تتبع أكثر من 700 نشاط رياضي.

كذلك وفّرت ميزات مراقبة النوم والإجهاد، إلى جانب تتبع السعرات الحرارية النشطة. واعتمدت الشركتان على أساور قياس 22 ملم القياسية لتسهيل التخصيص والاستبدال.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، قدّمت Watch X1 أداءً يصل إلى 5 أيام من الاستخدام مع تفعيل Always On Display، بينما وصلت Watch P1 إلى 4 أيام. وتعتمد الساعتان على شاحن مغناطيسي خاص.

أما من ناحية الألوان، فتتوفر Watch X1 بخيارات الأخضر والأسود والفضي، في حين تأتي Watch P1 باللونين الأسود والفضي. ولم تكشف HMD حتى الآن عن الأسعار أو موعد التوفر الرسمي.

وبالتوازي مع الساعات، كشفت الشركة عن ست سماعات لاسلكية جديدة ضمن سلسلة Dub، حيث تتصدر Dub X50 Pro الفئة الرائدة مع دعم Bluetooth 5.3، وتقنية إلغاء الضوضاء النشط ANC، وعمر تشغيل يصل إلى 60 ساعة إجمالًا، منها 15.8 ساعة من السماعات نفسها، إضافة إلى مقاومة رذاذ الماء بمعيار IPX4 وأربعة ميكروفونات مدمجة.

وقدمت HMD سماعة Dub X50 بمواصفات مشابهة للإصدار Pro ولكن دون دعم ANC، مع عمر تشغيل أطول يصل إلى 70 ساعة إجمالًا، منها 17.9 ساعة من السماعات.

وفي المقابل، وفرت Dub S60 زمن تشغيل يصل إلى 35 ساعة مع دعم ENC، بينما جاءت Dub P70 بدعم ANC وعمر بطارية يصل إلى 45 ساعة. كما قدمت Dub P60 زمن تشغيل يبلغ 30 ساعة، في حين وصلت Dub P50 إلى 25 ساعة.

وأعلنت HMD أن سماعة Dub X50 ستُطرح بسعر 1,790 بيزو فلبيني، بينما ستتوفر Dub S60 بسعر 1,690 بيزو، وستُباع Dub P60 بسعر 1,190 بيزو في السوق الفلبيني.

