تكنولوجيا: تأكيد موعد إطلاق iQOO 15 Ultra مع تسريب مواصفاته الكاملة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة iQOO رسميًا عن موعد الإطلاق الدقيق لهاتف iQOO 15 Ultra في السوق الصينية، وذلك بعد أن أكدت في وقت سابق طرح الجهاز خلال الشهر المقبل. وبالتزامن مع ذلك، سرّب أحد أشهر المسربين مجموعة من المواصفات الرئيسية للهاتف المرتقب.

وحددت الشركة يوم 4 فبراير موعدًا للكشف عن iQOO 15 Ultra في الصين، حيث سيُعلن عنه إلى جانب سماعة TWS Air3.

ورغم عدم كشف iQOO عن جميع التفاصيل حتى الآن، أكدت الشركة أن الهاتف سيأتي بمروحة تبريد نشطة وتصميم مميز. كما سيحصل على أزرار تحكم جانبية مخصصة للألعاب بمعدل استجابة يصل إلى 600 هرتز، مع شرائح تحكم مستقلة لتحسين الأداء. ومن المتوقع طرح الهاتف بخيارين من الألوان.



من ناحية أخرى، أشار المسرب Digital Chat Station إلى أن iQOO 15 Ultra سيعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع خيارات تصل إلى 24 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و1 تيرابايت من مساحة التخزين. وأضاف أن الهاتف سيأتي بشاشة LTPO مسطحة بقياس 6.85 بوصة وبدقة 2K.

وعلى مستوى التصوير، من المنتظر أن يضم الهاتف ثلاث كاميرات خلفية بدقة 50 ميجابكسل لكل منها، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

كما سيعتمد على بطارية ضخمة بسعة 7400 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 100 واط، بالإضافة إلى مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمج أسفل الشاشة.

