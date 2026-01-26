سعر سهم شوبيفاي (SHOP) يتقدم بتأثير دعم محوري – توقعات اليوم – 26-01-2026

استمر سعر سهم ريفيان RIVIAN AUTOMOTIVE (RIVN) في الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تأثره في وقت سابق بكسر خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم بشكل مستدام على المدى القريب، خاصة وأننا نلاحظ عودة ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف البعض من تشبعه البيعي بها، ما يضاعف من استقرار السيناريو السلبي حول السهم.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 17.15$، ليستهدف مستوى الدعم 14.50$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط