كلباء تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الاثنين في دولة الإمارات.

وكتب المركز، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 25.2 درجة مئوية في كلباء (الشارقة) الساعة 13:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

The highest temperature recorded over the country today is 25.2°C in Kalba (Sharjah) at 13:45 UAE Local time. pic.twitter.com/InLrCYYUvr — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) January 26, 2026

