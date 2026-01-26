اخبار الخليج / اخبار الإمارات

كلباء تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الاثنين في دولة
وكتب المركز، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 25.2 درجة مئوية في كلباء (الشارقة) الساعة 13:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

— المركز الوطني للأرصاد
