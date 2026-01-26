سلطان بن أحمد: العضوية في مجالس الشورى مسؤولية حقيقية وفرصة للتجربة والتعلم

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس الأحد، دور الانعقاد الـ18 لشورى أطفال الشارقة ودور الانعقاد الـ9 لشورى شباب الشارقة، تحت شعار «خدمة المجتمع قيادة»، وذلك في مقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

وأكد سموه، في كلمة ألقاها، أن المجلسين يعملان وفق رؤية أرساها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويحظيان بمتابعة واهتمام من قرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، معبراً سموه عن سعادته بالاحتفاء بالكوكبة المميزة من أطفال وشباب الشارقة، من خلال افتتاح الدورة الـ18 لمجلس شورى أطفال الشارقة، والدورة الـ9 لمجلس شورى شباب الشارقة.

وأشار سموه إلى أن شعار «خدمة المجتمع قيادة»، يجسد المعنى الحقيقي للمشاركة والمسؤولية، ويعبر عن الدور المنتظر من المجلسين في هذه المرحلة، ويعكس الثقة التي توليها الشارقة لأطفالها وشبابها، والإيمان بقدرتهم على المساهمة الواعية في مناقشة القضايا التي تمس جيلهم، وتقديم الأفكار والمقترحات التي تخدم المجتمع وتدعم مسيرة الوطن.

وأكد سمو نائب حاكم الشارقة أن عضوية المجلس مسؤولية وفرصة للتعلم، قائلاً: «إن عضويتكم في مجالس الشورى ليست مجرد دور تشريفي، بل مسؤولية حقيقية وفرصة للتجربة والتعلم، تعزز من خلالها مهارات الحوار، واحترام الرأي الآخر، والعمل بروح الفريق، وتحمل المسؤولية في طرح الآراء والتوصيات التي تعبر عن تطلعاتكم وتخدم مجتمعكم».

وتناول سموه اختيار أعضاء مجلسي الأطفال والشباب، قائلاً: يأتي اختياركم لعضوية هذه المجالس ثمرة لثقة مجتمعية حقيقية، تجسدت بالمشاركة الواسعة في عملية التصويت، حيث شارك نحو 20 ألف ناخب من إمارة الشارقة في انتخاب أعضاء مجلسي شورى الأطفال والشباب، وهو رقم يعكس وعي المجتمع بأهمية هذه المجالس، وإيمانه بدوركم في تمثيل صوت جيلكم، وتحمل المسؤولية، والمساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع وصناعة القرار.

وأضاف سموه: أثبتت تجربة مجالس شورى أطفال وشباب الشارقة على مدى السنوات الماضية، قدرتها على إحداث أثر إيجابي، من خلال ما قدمه أعضاؤها من مبادرات وأفكار بناءة، أسهمت في إعداد نماذج واعية وقادرة على تحمل المسؤولية، واليوم، يُنتظر منكم مواصلة هذا المسار، وأن يكون شعار دورتكم حاضراً في ممارساتكم، بأن تجعلوا خدمة المجتمع أساساً، والقيادة سلوكاً، والعمل المشترك نهجاً.

وألقى حميد سعيد الزعابي، رئيس مجلس شورى أطفال الشارقة، كلمة عبّر فيها عن فخره واعتزازه بالوقوف في المجلس، حاملاً في القلب حلماً وفي العقل فكراً، وفي السواعد عزيمةً لبناء مستقبل مشرق لإمارة الشارقة. من جانبه، ألقى حمد محمد إبراهيم، رئيس مجلس شورى شباب الشارقة كلمة، أكد فيها أن الشباب ركيزة أساسية في مسيرة التنمية وبناء المجتمع.

توجيهات

وخاطب سمو نائب حاكم الشارقة أعضاء مجلسي الشورى، قائلاً: انطلقوا بثقة، وعبّروا عن صوت أطفال وشباب الشارقة بوعي ومسؤولية، وشاركوا بفاعلية في النقاشات والأعمال، وقدّموا آراء وتوصيات مدروسة تعكس فهمكم لقضايا جيلكم وحرصكم على مستقبل وطنكم، واعلموا أن آراءكم محل اهتمام، وأن هذه المجالس وُجدت لتكون منصة حقيقية للإصغاء والحوار البنّاء، ومع انطلاق هذه الدورة، ستعقِدون بعد هذا الافتتاح جلستكم الإجرائية الأولى، التي تُمثل البداية العملية لأعمالكم البرلمانية.

واختتم سموه كلمته مهنئاً إياهم بانطلاق الدورة الحالية، ومتمنياً سموه لهم التوفيق والنجاح في الرحلة البرلمانية.

وكان حفل الافتتاح قد استهل بالسلام الوطني، عقبه تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، أدى بعدها أعضاء مجلس شورى أطفال الشارقة البالغ عددهم 60 عضواً، وأعضاء مجلس شورى شباب الشارقة والبالغ عددهم 80 عضواً، القسَم مؤكدين التزامهم بالعمل بكل أمانة وإخلاص، وتحمل مسؤولياتهم في مناقشة القضايا المطروحة بروح واعية ومسؤولة.

الحضور

حضر الافتتاح إلى جانب سمو نائب حاكم الشارقة كل من: الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير عام مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وعدد من كبار المسؤولين.