شاهد بالصورة والفيديو.. بداية مراسم زواج الفنان مأمون سوار الدهب من إبنة “الأسطورة” بعد أيام قليلة من زواج طليقته “هند”

بدأ المطرب السوداني, الشاب مأمون سوار الدهب, مراسم زواجه من داخل منزل شيخه الأمين عمر الأمين, بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد احتفل الشيخ بحواره بإقامة “حنة”, زواجه الأولى من داخل مسيده العامرة بالقاهرة, وسط حضور عدد من أصدقاء الفنان إضافة للحيران والمريدين. وتصادف زواج مأمون سوار الدهب, بزواج طليقته هند عوض, التي أقامت حفل زواج أسطوري شغل الرأي العام قبل أيام بالقاهرة أيضاً. ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن المطرب الشاب قد عقد قرانه من إبنة أسطورة الغناء السوداني, الراحل محمود عبد العزيز, قبل عدة أشهر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

